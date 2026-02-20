onedio
323 Yıl Sonra Bir İlk! Astrolog Dinçer Güner “Yeni Sürecin Başlangıcı” Diyerek Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 00:15

Gökyüzünde yüzyıllardır beklenen enerji açığa çıkıyor. En son 1703 yılında gerçekleşen Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki buluşması, 2026'da yeniden başlıyor. Tarihte büyük imparatorlukların yıkılışına, kimyasal savaşlara ve radikal sınır değişimlerine damga vuran bu döngüde dünyayı neler bekliyor? Astrolog Dinçer Güner, 323 yıl sonra bir ilk gerçekleştiğinde vurgu yaparak, 'Yeni bir sürecin başlangıcı adeta' dedi.

323 yıl sonra bir ilk! Satürn ve Neptün, Koç burcunda.

Astroloji dünyası, yüzyıllar sonra gerçekleşecek olan en kritik hizalanmalardan birine kilitlendi. Disiplin ve kuralların gezegeni Satürn ile hayallerin ve çözülmenin gezegeni Neptün, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu nadir kavuşumun etkileri ne olacak? Astrolog Dinçer Güner, 'Tarihi an' diyerek anlattı. X hesabından paylaşım yapan Güner, 'Bugün özel ve önemli bir gün ve yeni bir sürecin başlangıcı adeta. Süreç diyorum çünkü bu ikilinin etkisi yıllarca sürecek... Satürn ve Neptün, 0 derece Koç burcunda kavuşumdalar. 0 derece Koç olması ekstra önemli, çünkü bu her şeyin başlangıcı demek... Normal şartlar altında Satürn ve Neptün, 36 yılda bir araya gelir, ama Koç burcunda bir araya gelmesi ikisinin aynı anda ortalama 323 yılda bir olur' dedi.

Satürn-Neptün'ün Koç burcundaki kavuşumunda tarihte neler yaşandı?

Astrolog Dinçer Güner'in Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki kavuşumuna tarihten örnekler vererek şunları anlattı:

'Tarihsel eşzamanlılıklara yakından bakıldığında şu tablo ortaya çıkmaktadır:

1286: Rusya'ya yönelik yıkıcı Moğol istilasının başlaması ve Kiev'in yağmalanması.

1380: Kulikovo Muharebesi ve Moskova'nın bir güç merkezi olarak yükselişi.

1595: Rusya ile İsveç arasındaki sınırları belirleyen Teusina Antlaşması.

1666-1667: Büyük Moskova Sinodu'nda yaşanan devasa dini bölünme (şizma) ve Rus-Polonya Savaşı'nın sona ermesiyle Kiev'in resmen Rusya'ya bırakılması.

1703: Büyük Petro tarafından St. Petersburg'un (Batı'ya açılan kapı) kurulması.

1774: Rus-Osmanlı Savaşı'nın sona ermesi ve Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesi.

1809: Rusya'nın Finlandiya'yı İsveç'ten kopararak ilhak etmesi.

1845: Gelenekçi ve baskıcı politikalarıyla bilinen Çar III. Aleksandr'ın doğumu.

1881: Çar II. Aleksandr'ın suikast sonucu öldürülmesi (Otoritenin yani Satürn'ün çöküşü).

1917: Çarlık rejimini yıkan ve ütopik bir sosyalist vizyonu (Neptün) katı bir devlet yapısına (Satürn) dönüştüren Rus Devrimi.

1952-1953 (Terazi Burcundaki Üçlü Kavuşum): Sovyet diktatörü Joseph Stalin'in ölümü (Otoritenin çözülmesi) ve tam da bu süreçte modern Rusya'nın gelecekteki tek hakimi olacak Vladimir Putin'in doğumu.

1989 (Oğlak Burcundaki Kavuşum): Berlin Duvarı'nın yıkılması ve akabinde Sovyetler Birliği'nin dağılarak (1991) pek çok ulusun Rusya'dan bağımsızlığını ilan etmesi süreci.'

"Şimdi, 2026 yılında, Satürn ve Neptün yeniden Koç burcunda bir araya geliyor. Bu sefer ise..."

  • 'Kötü yönetilmiş, bakımsız kalmış fiziksel altyapıların, tedarik zincirlerinin veya finansal kurumların zayıflaması.

  • Ülkelerin sınır anlaşmazlıklarının şiddetlenmesi ve mülteci/göçmen (Neptün su ve yurtsuzluk) krizlerinin, ulusal güvenlik ve bekâ (Satürn duvarları) endişeleriyle sert biçimde çatışması.

  • Zehirlenme, kirlilik, uyuşturucu/bağımlılık skandalları, yeni hastalık salgınları ile suya bağlı doğal afetler (depremler, sel, tsunamiler).

  • İnternet, veri ve dijital ağlarda oluşacak manipülasyonlarla gerçekliğin (Satürn) ne olduğunun toplumsal olarak sorgulanacağı.

  • Rusya için tarihi önemli bir süreç. Büyük bir kırılımın yaşanması, yönetimsel krizler, toplum yapısında değişim.

  • Yapay zeka, deepfakeler ve medya manipülasyonları (Neptün illüzyonları) artık doruk noktasına ulaşabilir. Satürn'ün bu alana girmesiyle, internete, medyaya ve dijital gerçekliğe çok sert küresel kurallar, yasalar ve sansür mekanizmaları (Satürn duvarı) getirilmeye başlanabilir. Gerçeği kurgudan ayırmak bir hayatta kalma meselesi haline gelebilir.

  • Mevcut sınırlar, köklü devlet gelenekleri ve uluslararası kurumlar (BM, NATO vb.) işlevini yitirebilir, yeni yapılar, birlikler kurulabilir.

  • Dünyada güçlü lider figürleri ya büyük skandallarla çözülür ya da liderler kendilerini kurtarıcı gibi lanse etmeye başlar. Karizmatik ama yanıltıcı liderler çağıdır. Karizmatik, kitleleri hipnotize edebilen, mantıktan ziyade duygu ve inançla hareket eden, liderlerin yükselişi muhtemeldir. Bu liderler, kitleleri büyük idealler peşinde sürükleyebileceği gibi, büyük hayal kırıklıklarına da yol açabilirler.

  • Deniz hukukunda yeni çalışmalar, okyanus sınırlarının yeniden çizilmesi, denizaltı savaşları veya su kaynakları üzerinden çıkan çatışmalar gündeme gelir. Su kaynaklarının özelleştirilmesi, deniz hukuku üzerindeki agresif politikalar (Kuzey Buz Denizi'nin erimesiyle açılan yeni yollar) ve okyanusların ekolojik korunması adına eylemler görülebilir. Su, yeni petrol olabilir ve uğruna savaşılabilir. Yeni deniz yolları ve deniz ticaretinin hız kazanması söz konusu olabilir.

  • Koç baş bölgesini ve akut hastalıkları yönetir. Beyinle ilgili (nörolojik) yeni tedavi yöntemleri, biyohackleme, hafıza silme/ekleme gibi fütüristik konuların gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

  • Yasaklı gibi maddelerin küresel düzeyde büyük bir kontrol altına alınması.

  • Dünyanın sınırlarının yeniden düzenlenmesi olabilir. Yeni sınırlar, yeni ülkeler, yeni yerleşimler... Göç krizleri, deniz hukuku, askeri ittifaklar tekrar yapılandırılabilir.

  • Büyük bir ekonomik yapılanma, eski ekonomik bakış açısı ve modellerin çözülmesi ve yeni sistemlerin kurulması söz konusu olabilir. Ekonomik alanda savunma sanayii ve enerji başlıklarının ön plana çıkması söz konusu olabilir.

  • Lider figürlerinde ideolojik sertleşme. Koç bireysel lideri temsil eder. Karizmatik ama otoriter figürler yükselirken aynı anda onların meşruiyeti sorgulanabilir. 'Kahraman mı, manipülatör mü?' tartışması büyüyebilir.'

