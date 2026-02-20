323 Yıl Sonra Bir İlk! Astrolog Dinçer Güner “Yeni Sürecin Başlangıcı” Diyerek Anlattı

Astroloji dünyası, yüzyıllar sonra gerçekleşecek olan en kritik hizalanmalardan birine kilitlendi. Disiplin ve kuralların gezegeni Satürn ile hayallerin ve çözülmenin gezegeni Neptün, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu nadir kavuşumun etkileri ne olacak? Astrolog Dinçer Güner, 'Tarihi an' diyerek anlattı. X hesabından paylaşım yapan Güner, 'Bugün özel ve önemli bir gün ve yeni bir sürecin başlangıcı adeta. Süreç diyorum çünkü bu ikilinin etkisi yıllarca sürecek... Satürn ve Neptün, 0 derece Koç burcunda kavuşumdalar. 0 derece Koç olması ekstra önemli, çünkü bu her şeyin başlangıcı demek... Normal şartlar altında Satürn ve Neptün, 36 yılda bir araya gelir, ama Koç burcunda bir araya gelmesi ikisinin aynı anda ortalama 323 yılda bir olur' dedi.