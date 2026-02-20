323 Yıl Sonra Bir İlk! Astrolog Dinçer Güner “Yeni Sürecin Başlangıcı” Diyerek Anlattı

'Kötü yönetilmiş, bakımsız kalmış fiziksel altyapıların, tedarik zincirlerinin veya finansal kurumların zayıflaması.
Ülkelerin sınır anlaşmazlıklarının şiddetlenmesi ve mülteci/göçmen (Neptün su ve yurtsuzluk) krizlerinin, ulusal güvenlik ve bekâ (Satürn duvarları) endişeleriyle sert biçimde çatışması.
Zehirlenme, kirlilik, uyuşturucu/bağımlılık skandalları, yeni hastalık salgınları ile suya bağlı doğal afetler (depremler, sel, tsunamiler).
İnternet, veri ve dijital ağlarda oluşacak manipülasyonlarla gerçekliğin (Satürn) ne olduğunun toplumsal olarak sorgulanacağı.
Rusya için tarihi önemli bir süreç. Büyük bir kırılımın yaşanması, yönetimsel krizler, toplum yapısında değişim.
Yapay zeka, deepfakeler ve medya manipülasyonları (Neptün illüzyonları) artık doruk noktasına ulaşabilir. Satürn'ün bu alana girmesiyle, internete, medyaya ve dijital gerçekliğe çok sert küresel kurallar, yasalar ve sansür mekanizmaları (Satürn duvarı) getirilmeye başlanabilir. Gerçeği kurgudan ayırmak bir hayatta kalma meselesi haline gelebilir.
Mevcut sınırlar, köklü devlet gelenekleri ve uluslararası kurumlar (BM, NATO vb.) işlevini yitirebilir, yeni yapılar, birlikler kurulabilir.
Dünyada güçlü lider figürleri ya büyük skandallarla çözülür ya da liderler kendilerini kurtarıcı gibi lanse etmeye başlar. Karizmatik ama yanıltıcı liderler çağıdır. Karizmatik, kitleleri hipnotize edebilen, mantıktan ziyade duygu ve inançla hareket eden, liderlerin yükselişi muhtemeldir. Bu liderler, kitleleri büyük idealler peşinde sürükleyebileceği gibi, büyük hayal kırıklıklarına da yol açabilirler.
Deniz hukukunda yeni çalışmalar, okyanus sınırlarının yeniden çizilmesi, denizaltı savaşları veya su kaynakları üzerinden çıkan çatışmalar gündeme gelir. Su kaynaklarının özelleştirilmesi, deniz hukuku üzerindeki agresif politikalar (Kuzey Buz Denizi'nin erimesiyle açılan yeni yollar) ve okyanusların ekolojik korunması adına eylemler görülebilir. Su, yeni petrol olabilir ve uğruna savaşılabilir. Yeni deniz yolları ve deniz ticaretinin hız kazanması söz konusu olabilir.
Koç baş bölgesini ve akut hastalıkları yönetir. Beyinle ilgili (nörolojik) yeni tedavi yöntemleri, biyohackleme, hafıza silme/ekleme gibi fütüristik konuların gündeme gelmesi söz konusu olabilir.
Yasaklı gibi maddelerin küresel düzeyde büyük bir kontrol altına alınması.
Dünyanın sınırlarının yeniden düzenlenmesi olabilir. Yeni sınırlar, yeni ülkeler, yeni yerleşimler... Göç krizleri, deniz hukuku, askeri ittifaklar tekrar yapılandırılabilir.
Büyük bir ekonomik yapılanma, eski ekonomik bakış açısı ve modellerin çözülmesi ve yeni sistemlerin kurulması söz konusu olabilir. Ekonomik alanda savunma sanayii ve enerji başlıklarının ön plana çıkması söz konusu olabilir.
Lider figürlerinde ideolojik sertleşme. Koç bireysel lideri temsil eder. Karizmatik ama otoriter figürler yükselirken aynı anda onların meşruiyeti sorgulanabilir. 'Kahraman mı, manipülatör mü?' tartışması büyüyebilir.'
