Bilim İnsanları Samanyolu’nun En Ayrıntılı Simülasyonunu Başarıyla Oluşturdu

Uluslararası araştırma ekibi, bu devasa çalışmayı mümkün kılmak için yapay zekâ destekli yeni bir hesaplama yöntemi geliştirdi. Bu yöntem, önceki modellerin hem kapsam hem de hız bakımından çok ötesine geçerek galaksiyi neredeyse yıldız ölçeğine kadar çözebilmelerine imkân tanıdı.

Galaksiyi Yıldız Yıldız Modellediler!

Bugüne kadar yapılan galaksi simülasyonlarında, tek tek yıldızların davranışlarını gerçekçi biçimde hesaba katmak mümkün olmuyordu. Çünkü element oluşumu, süpernovalar, gaz hareketleri ve yerçekimi gibi birbirinden çok farklı zaman ölçeklerinde işleyen süreçler aynı anda modellenmek zorunda. Yeni çalışmada ise bu engel, fiziksel simülasyonlarla derin öğrenme modelinin bir araya getirilmesiyle aşıldı.

Bu yapay zekâ modeli, süpernova sonrası gazın yüz bin yıllık genişleme davranışını anlaması için yüksek çözünürlüklü veriyle eğitildi. Böylece sistem, galaksideki dev ölçekli değişimleri çok daha hızlı ve doğru şekilde taklit edebilir hâle geldi.