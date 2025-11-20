Bilim İnsanları Samanyolu’nun En Ayrıntılı Simülasyonunu Başarıyla Oluşturdu
Kaynak: https://www.donanimhaber.com/samanyol...
Bilim insanları, Samanyolu’nun yapısını bugüne kadar görülmemiş bir ayrıntıyla ortaya koyan çarpıcı bir simülasyona imza attı. 100 milyardan fazla yıldızın tek tek modellendiği çalışma, galaksinin binlerce yıllık evrimini yüksek doğrulukla takip edebilen yeni bir hesaplama tekniği sayesinde mümkün oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi’ni oluşturan 100 milyardan fazla yıldızı tek tek ele alarak, galaksinin yaklaşık 10 bin yıllık evrimini detaylı biçimde modellemeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncekilere Göre 100 Kat Daha Detaylı ve 100 Kat Daha Hızlı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın