Bilim İnsanları Uyardı: Önümüzdeki Yıllarda Sahillerin Yarısı Yok Olacak!
Küresel ölçekte yürütülen son araştırmalar, dünya genelindeki kıyı hatlarının hızla zayıfladığını ve sahillerin geleceğine yönelik endişelerin giderek arttığını ortaya koyuyor. İklim değişikliğinin tetiklediği deniz seviyesi yükselişi ile kıyı bölgelerinde yoğunlaşan insan faaliyetleri, sahilleri doğal sınırlarını koruyamaz hâle getiriyor. Uzmanlar, mevcut eğilimlerin sürmesi durumunda yüzyıl sonuna kadar sahillerin önemli bir bölümünün ciddi biçimde küçüleceğini, hatta bazı bölgelerde tamamen yok olabileceğini belirtiyor.
Dünya genelindeki kıyılar resmen can çekişiyor.
Kıyı ekosistemi alarm veriyor!
Marine Science’ta yayımlanan başka bir çalışma ise incelenen 315 plajın beşte birinde çok ağır erozyon olduğunu ortaya koydu.
