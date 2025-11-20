Bilim İnsanları Uyardı: Önümüzdeki Yıllarda Sahillerin Yarısı Yok Olacak!

Deniz seviyesindeki yükseliş, kıyı kentlerinde artan yapılaşma ve bitmek bilmeyen insan baskısı, sahillerde “ezilme” denilen bir süreci hızlandırıyor. Normalde kumullar ile dalga hattı arasında dengeli şekilde işleyen doğal döngü bozulunca, en ufak bir deniz fırtınası bile yıkıcı hâle geliyor.

Prof. Defeo, kumulların aslında dev bir tampon görevi gördüğünü hatırlatıyor:

“Kumulları yok ettiğinizde fırtınanın gücü direkt evlerin kapısına dayanıyor.”

Biyoçeşitlilik de kayıpta!

Brezilyalı araştırmacılarla yapılan çalışmada, São Paulo çevresindeki 30 plaj incelendi. Sonuç? Plaj ne kadar kalabalıksa, tür çeşitliliği o kadar düşük. Üstüne bir de kum üzerinde yapılan kontrolsüz yapılaşma ve mekanik plaj temizleme makineleri eklenince, ekosistem resmen paramparça oluyor.

Araştırma, kıyıya yakın bölgelerde organizmaların artış gösterdiğini de not ediyor ama bu “iyi haber” sanma; çoğalanlar doğal türler değil, insan atıklarıyla beslenen fırsatçı canlılar. Yani doğanın “çöpçüleri” sahilleri ele geçiriyor.