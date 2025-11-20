onedio
Bilim İnsanları Uyardı: Önümüzdeki Yıllarda Sahillerin Yarısı Yok Olacak!

Bilim İnsanları Uyardı: Önümüzdeki Yıllarda Sahillerin Yarısı Yok Olacak!

Metehan Bozkurt
20.11.2025 - 14:25
20.11.2025 - 14:25

Küresel ölçekte yürütülen son araştırmalar, dünya genelindeki kıyı hatlarının hızla zayıfladığını ve sahillerin geleceğine yönelik endişelerin giderek arttığını ortaya koyuyor. İklim değişikliğinin tetiklediği deniz seviyesi yükselişi ile kıyı bölgelerinde yoğunlaşan insan faaliyetleri, sahilleri doğal sınırlarını koruyamaz hâle getiriyor. Uzmanlar, mevcut eğilimlerin sürmesi durumunda yüzyıl sonuna kadar sahillerin önemli bir bölümünün ciddi biçimde küçüleceğini, hatta bazı bölgelerde tamamen yok olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/dunya/...
Dünya genelindeki kıyılar resmen can çekişiyor.

Dünya genelindeki kıyılar resmen can çekişiyor.

Uzmanlara göre hem iklim değişikliği hem de kıyıları betonlaştıran insan eli, sahilleri hızla yok oluşa sürüklüyor. Bilim insanları, mevcut gidişatın devam etmesi hâlinde yüzyıl sonuna gelmeden sahillerin yaklaşık yarısının haritadan silinebileceğini söylüyor.

Uruguay Cumhuriyet Üniversitesi’nden deniz bilimci Prof. Omar Defeo’nun açıklaması da pek iç açıcı değil:

“Yüzyılın sonuna kadar sahillerin neredeyse yarısı yok olacak… Uruguay, Brezilya ve Arjantin aynı kaynağı tüketiyor. Bu yüzden kıyıları korumak için birlikte hareket etmemiz şart.”

Kıyı ekosistemi alarm veriyor!

Kıyı ekosistemi alarm veriyor!

Deniz seviyesindeki yükseliş, kıyı kentlerinde artan yapılaşma ve bitmek bilmeyen insan baskısı, sahillerde “ezilme” denilen bir süreci hızlandırıyor. Normalde kumullar ile dalga hattı arasında dengeli şekilde işleyen doğal döngü bozulunca, en ufak bir deniz fırtınası bile yıkıcı hâle geliyor.

Prof. Defeo, kumulların aslında dev bir tampon görevi gördüğünü hatırlatıyor:

“Kumulları yok ettiğinizde fırtınanın gücü direkt evlerin kapısına dayanıyor.”

Biyoçeşitlilik de kayıpta!

Brezilyalı araştırmacılarla yapılan çalışmada, São Paulo çevresindeki 30 plaj incelendi. Sonuç? Plaj ne kadar kalabalıksa, tür çeşitliliği o kadar düşük. Üstüne bir de kum üzerinde yapılan kontrolsüz yapılaşma ve mekanik plaj temizleme makineleri eklenince, ekosistem resmen paramparça oluyor.

Araştırma, kıyıya yakın bölgelerde organizmaların artış gösterdiğini de not ediyor ama bu “iyi haber” sanma; çoğalanlar doğal türler değil, insan atıklarıyla beslenen fırsatçı canlılar. Yani doğanın “çöpçüleri” sahilleri ele geçiriyor.

Marine Science'ta yayımlanan başka bir çalışma ise incelenen 315 plajın beşte birinde çok ağır erozyon olduğunu ortaya koydu.

Marine Science’ta yayımlanan başka bir çalışma ise incelenen 315 plajın beşte birinde çok ağır erozyon olduğunu ortaya koydu.

Deniz seviyesinin yükselmesi, rüzgâr ve dalga düzenindeki değişimler ile insan etkisi bu erimenin başlıca nedenleri.

Prof. Defeo’ya göre özellikle dik eğimli sahiller ve geçiş özellikleri taşıyan plajlar, insan faaliyetlerinden en sert darbeyi alıyor. Bu yüzden sahilleri korumak artık sadece bölgesel değil, küresel bir iş birliği meselesi.

