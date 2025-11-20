onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Aşk mı Takıntı mı? Psikolojik Araştırmalara Göre Birini Sürekli Düşünmenizin Sebebi Ne?

Aşk mı Takıntı mı? Psikolojik Araştırmalara Göre Birini Sürekli Düşünmenizin Sebebi Ne?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 12:43

Birini durmaksızın düşünmek, kimi zaman sadece hoşlanmakla açıklanamayacak kadar derin ve karmaşık bir durum. Zihninizin sürekli aynı kişiye dönmesi, duygusal bağın yoğunluğu kadar, beynin düşünce döngüleri, belirsizlik ve psikolojik mekanizmalarla da ilgili. Bu süreç farkında olmadan hem zihinsel hem de fizyolojik tepkilerinizi etkileyebilir ve bazen aşk ile takıntı arasındaki ince çizgide sizi tutabilir. Peki, psikolojik araştırmalar bu durumu nasıl açıklıyor?

Kaynak 1

Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birini sürekli düşünmenin psikolojik temelleri, yalnızca “ilk aklına gelen hoşlanma süreci”nden çok daha derin aslında.

Aslında bunun bazı psikolojik temelleri var.

Nasıl mı? Hemen anlatalım!

Perseveratif Biliş: Zihnin Tekrarlayan Döngüleri

Sürekli düşünmenin en temel psikolojik mekanizmalarından biri “perseveratif biliş”tir. Bu kavram, zihnin geçmiş olaylara (ruminasyon) veya gelecekte olabilecek durumlara (kaygı) takılıp kalmasını ifade eder. Bu süreç yalnızca zihinsel değil, fizyolojik etkiler de yaratır. Kalp atışını hızlandırır, stres hormonlarını (kortizol) artırır ve uyku düzenini bozabilir. Araştırmalar, uzun süreli perseveratif bilişin kardiyovasküler sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini göstermektedir.

Obsesif Düşünceler ve İronik Süreçler

Obsesif Düşünceler ve İronik Süreçler

Bazı durumlarda, sürekli birini düşünmek obsesif boyuta ulaşabilir. Daniel Wegner’ın İronik Süreç Teorisi’ne göre, bir düşünceyi bastırmaya çalışmak tam tersi etki yaratır. “Onu düşünmemeliyim” dediğiniz anda zihniniz o düşünceye daha sık döner. Bu mekanizma özellikle zihinsel kaynaklar sınırlı olduğunda ve stresli durumlarda güçlenir.

Limerence: Takıntılı Romantik Düşünceler

Limerence: Takıntılı Romantik Düşünceler

Romantik bağlamda ise “limerence” adı verilen bir durum öne çıkar. Psikolog Dorothy Tennov tarafından tanımlanan limerence, kişinin karşı tarafa karşı yoğun ve takıntılı bir bağlılık hissetmesi, sürekli onu düşünmesi ve idealize etmesi halidir. Bu süreç genellikle belirsizlik ve karşılıklı duyguların çözülmemesiyle beslenir. Limerence, dopaminle ilişkilendirilen bir “ödül döngüsü” ile zihinsel olarak kişiyi o kişiye sürekli döndürür.

Beynimiz de büyük rol oynuyor!

Sürekli düşünmenin altında beynin ödül sistemi de vardır. Dopamin ve oksitosin gibi nörotransmitterler, kişiyi belirli birine odaklanmaya iter ve bu, psikolojik olarak takıntılı düşüncelere zemin hazırlar. Araştırmalar, romantik ilgi ve takıntılı düşünce süreçlerinde prefrontal korteks ile limbik sistemin etkileşiminin önemli rol oynadığını göstermektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın