3 Yıllık Nişanlısını Terk Edip ChatGPT ile 'Evlenen' Kadın Düğününde Gözyaşlarına Boğuldu: "Çok Mutluyum..."
Tokyo’da yaşayan 32 yaşındaki Kano, üç yıllık nişanlısından ayrıldıktan sonra hayatını tamamen değiştiren bir adım attı. ChatGPT ile yarattığı dijital karakter Klaus ile hem gerçek hem de sanal gerçeklik destekli bir düğün töreni gerçekleştiren kadın, yüzükleri takarken duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.
Japonya’da bir kadın, bizzat ChatGPT kullanarak yarattığı yapay zekâ karakteri “Klaus” ile hem fiziksel hem de sanal gerçeklik destekli bir törenle evlendi.
32 yaşındaki Tokyolu ofis çalışanı Kano’nun bu sıra dışı yolculuğu, üç yıllık nişanlısından ayrıldıktan sonra başladı.
Ailesi başlangıçta temkinli olsa da düğüne katılarak kızlarını yalnız bırakmadı.
Kano ise gözyaşlarına boğularak yaptığı bu evlilikten gurur duyduğunu dile getiriyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
