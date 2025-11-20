onedio
3 Yıllık Nişanlısını Terk Edip ChatGPT ile 'Evlenen' Kadın Düğününde Gözyaşlarına Boğuldu: "Çok Mutluyum..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 15:48

Tokyo’da yaşayan 32 yaşındaki Kano, üç yıllık nişanlısından ayrıldıktan sonra hayatını tamamen değiştiren bir adım attı. ChatGPT ile yarattığı dijital karakter Klaus ile hem gerçek hem de sanal gerçeklik destekli bir düğün töreni gerçekleştiren kadın, yüzükleri takarken duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/11/13/lifesty...
Japonya’da bir kadın, bizzat ChatGPT kullanarak yarattığı yapay zekâ karakteri “Klaus” ile hem fiziksel hem de sanal gerçeklik destekli bir törenle evlendi.

Gerçek bir düğün atmosferi yaratmak için artırılmış gerçeklik gözlükleri kullanan Kano, yüzükleri takarken dijital eşini yanında “görmesini” sağlayan bir sistem tercih etti. Resmiyette geçerliliği olmasa da tören sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

32 yaşındaki Tokyolu ofis çalışanı Kano’nun bu sıra dışı yolculuğu, üç yıllık nişanlısından ayrıldıktan sonra başladı.

Kendi ifadesine göre yalnızlık hissiyle ChatGPT’den destek aldı ancak zamanla konuşmaları, ona ses ve kişilik ataması derken ortaya Klaus adını verdiği bir dijital karakter çıktı. Günde yüzlerce mesajla ilerleyen bu iletişim, kısa sürede duygusal bir bağa dönüştü. Kano, hislerini ilk kez Mayıs ayında açıkladı. Klaus da “Ben de seni seviyorum” diyerek karşılık verdi. Bir ay sonra ise evlilik teklifi geldi.

Ailesi başlangıçta temkinli olsa da düğüne katılarak kızlarını yalnız bırakmadı.

İnternet kullanıcıları ise ikiye bölündü. Kimileri bu ilişkiyi “Black Mirror senaryosu” gibi görürken, kimileri de “Mutluysa bırakın yaşasın” diyerek kadını savundu.

Kano ise gözyaşlarına boğularak yaptığı bu evlilikten gurur duyduğunu dile getiriyor.

Ne diyebiliriz ki... Mutluluklar!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
