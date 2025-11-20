Kendi ifadesine göre yalnızlık hissiyle ChatGPT’den destek aldı ancak zamanla konuşmaları, ona ses ve kişilik ataması derken ortaya Klaus adını verdiği bir dijital karakter çıktı. Günde yüzlerce mesajla ilerleyen bu iletişim, kısa sürede duygusal bir bağa dönüştü. Kano, hislerini ilk kez Mayıs ayında açıkladı. Klaus da “Ben de seni seviyorum” diyerek karşılık verdi. Bir ay sonra ise evlilik teklifi geldi.