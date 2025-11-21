onedio


Uzmanlar Açıkladı: Kadınların Yapay Zeka Nedeniyle İşsiz Kalma Riski Erkeklerden İki Kat Daha Fazla

21.11.2025 - 10:00

Yeni bir araştırma, kadınların yapay zekâ ve otomasyon nedeniyle işlerini kaybetme riskinin erkeklerden iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, kadınlar üretken yapay zekâ araçlarını kullanmada erkeklerden daha düşük oranlarda aktif ve bu durum gelecekteki iş fırsatlarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle idari işler, muhasebe, kasiyerlik ve ofis personeli gibi kadın ağırlıklı mesleklerde riskin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Yeni bir rapor, teknoloji alanındaki dönüşümün özellikle kadın çalışanlar için ciddi bir risk oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Bulgulara göre kadınlar, yapay zekâ ve otomasyonla yer değiştirmesi en muhtemel mesleklerde erkeklere kıyasla iki kat daha fazla yer alıyor. Üstelik üretken yapay zekâ araçlarını kullanma ihtimalleri erkeklerden %20 daha düşük olduğundan, geleceğin teknoloji odaklı işlerine yönelme fırsatları da aynı oranda azalıyor.

En fazla etkilenen alanlar; idari görevler, muhasebe, kasiyerlik ve ofis destek işleri gibi kadın istihdamının yoğun olduğu pozisyonlar olarak öne çıkıyor.

Danışmanlık şirketi Credera’nın hazırladığı Yapay Zekâ Cinsiyet Uçurumu Raporu, küresel yapay zekâ yetenek havuzunun bugün sadece %22’sinin kadınlardan oluştuğunu gösteriyor.

Kadınların teknoloji sektörüne erişimini artırmayı amaçlayan Supermums adlı sosyal girişim, rapordaki bulguların “yükselen dijital çağda kadınların geride bırakılmasının gerçek bir tehlike” olduğunu vurguluyor. Girişimin kurucusu Heather Black’e göre özellikle anneler, esnek çalışma olanağı sunan ancak otomasyona en açık işlerde yoğunlaştıkları için riskin merkezinde yer alıyor. Black, bu pozisyonlardaki kadınların becerilerini geliştirmeleri veya farklı alanlara taşımaları gerektiğini belirterek sorunun ancak böyle hafifletilebileceğini söylüyor.

Yapay zekânın iş başvurularından kredi değerlendirmelerine, hatta tıbbi teşhislere kadar birçok noktada kadınlar ve dezavantajlı gruplar için ayrımcılığa yol açtığına dair bulgular da tartışmayı derinleştiriyor.

Öte yandan uzmanlar, kadınların yapay zekâya karşı çekimser duruşunun uzun vadede daha büyük kayıplara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Teknolojiyi öğrenmenin yalnızca mesleki gelişim için değil, günlük hayatta zaman kazanmak için de önemli bir avantaj sağladığı belirtiliyor. “Yapay zekâyı kullanıp kullanmamak kişisel bir tercih olabilir; ancak varlığı değişmeyecek. Bu yüzden onu anlamak ve doğru şekilde kullanmayı öğrenmek kritik” görüşü paylaşılıyor.

Goldman Sachs’ın tahminlerine göre üretken yapay zekâ, önümüzdeki yıllarda 300 milyon civarında işi etkileme potansiyeline sahip. Birleşik Krallık özelinde, işlerin %10 ila %30’unun yüksek oranda otomasyona uygun olduğu öngörülüyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
