Uzmanlar Açıkladı: Kadınların Yapay Zeka Nedeniyle İşsiz Kalma Riski Erkeklerden İki Kat Daha Fazla

Öte yandan uzmanlar, kadınların yapay zekâya karşı çekimser duruşunun uzun vadede daha büyük kayıplara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Teknolojiyi öğrenmenin yalnızca mesleki gelişim için değil, günlük hayatta zaman kazanmak için de önemli bir avantaj sağladığı belirtiliyor. “Yapay zekâyı kullanıp kullanmamak kişisel bir tercih olabilir; ancak varlığı değişmeyecek. Bu yüzden onu anlamak ve doğru şekilde kullanmayı öğrenmek kritik” görüşü paylaşılıyor.

Goldman Sachs’ın tahminlerine göre üretken yapay zekâ, önümüzdeki yıllarda 300 milyon civarında işi etkileme potansiyeline sahip. Birleşik Krallık özelinde, işlerin %10 ila %30’unun yüksek oranda otomasyona uygun olduğu öngörülüyor.