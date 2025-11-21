Uzmanlar Açıkladı: Kadınların Yapay Zeka Nedeniyle İşsiz Kalma Riski Erkeklerden İki Kat Daha Fazla
Yeni bir araştırma, kadınların yapay zekâ ve otomasyon nedeniyle işlerini kaybetme riskinin erkeklerden iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, kadınlar üretken yapay zekâ araçlarını kullanmada erkeklerden daha düşük oranlarda aktif ve bu durum gelecekteki iş fırsatlarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle idari işler, muhasebe, kasiyerlik ve ofis personeli gibi kadın ağırlıklı mesleklerde riskin daha yüksek olduğu belirtiliyor.
Yeni bir rapor, teknoloji alanındaki dönüşümün özellikle kadın çalışanlar için ciddi bir risk oluşturduğunu ortaya koyuyor.
En fazla etkilenen alanlar; idari görevler, muhasebe, kasiyerlik ve ofis destek işleri gibi kadın istihdamının yoğun olduğu pozisyonlar olarak öne çıkıyor.
Yapay zekânın iş başvurularından kredi değerlendirmelerine, hatta tıbbi teşhislere kadar birçok noktada kadınlar ve dezavantajlı gruplar için ayrımcılığa yol açtığına dair bulgular da tartışmayı derinleştiriyor.
