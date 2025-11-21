onedio
Arkadaşını Zorbalamaya Doyamayanlardan Kasım Ayı Sivrisineklerinden Bıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Arkadaşını Zorbalamaya Doyamayanlardan Kasım Ayı Sivrisineklerinden Bıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 16:12

X’te paylaşılan komik içerikler, tüm sosyal medyaya yayılarak farklı platformlarda bile insanları güldürüyor. Bu durum Twitter’ı mizahın en önemli kaynaklarından biri haline getiriyor. Her Cuma olduğu gibi, timeline yine eğlenceli paylaşımlarla doluydu. Peki, son 24 saatte en çok hangi paylaşımlar dikkat çekmiş ve en çok hangi konular üzerine gülünmüş?

Hazırsanız, başlayalım...

twitter.com

Biraz hızlı yaşlandık galiba...

twitter.com

👇

twitter.com

Bizim ilham kaynaklarının alakasızlığı...

twitter.com

Harbiden delirdik.

twitter.com
Malum ay sonu yaklaştı!

twitter.com

Komşu komşunun külüne muhtaçtır!

twitter.com

👇

twitter.com

Yarın görüşmek üzere. 👋

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
