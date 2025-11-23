Hobisiydi, Mesleği Oldu: Çorumlu Minyatür Sanatçısı, Yurt Dışına Özel Sipariş Gönderiyor
Çorum’da minyatür sanatına hobi olarak başlayan Cengiz Semerci, zamanla bu tutkuyu mesleğe dönüştürdü. Şimdi evinde başladığı çalışmaları, Amerika, İtalya ve Güney Kore’den gelen özel siparişlerle uluslararası boyuta taşınıyor.
Çorum’da minyatür sanatına gönül veren Cengiz Semerci, hobi olarak başladığı çalışmaları uluslararası müşterilerle buluşturuyor.
Minyatür ve diorama sanatına ilgisiyle tanınan Semerci, “Bu işe hobi olarak başladım, ancak zamanla profesyonelleştim. Evde başladım, emekli olduktan sonra iş yerimi açtım ve şimdi sabahları buraya geliyorum, akşam nasıl geçtiğini anlamıyorum” diyerek süreci anlattı.
Atölyesine gelenlerin minyatürleri yakından inceleyebileceğini söyleyen Semerci,
