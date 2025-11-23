onedio
Hobisiydi, Mesleği Oldu: Çorumlu Minyatür Sanatçısı, Yurt Dışına Özel Sipariş Gönderiyor

Metehan Bozkurt
23.11.2025 - 11:50

Çorum’da minyatür sanatına hobi olarak başlayan Cengiz Semerci, zamanla bu tutkuyu mesleğe dönüştürdü. Şimdi evinde başladığı çalışmaları, Amerika, İtalya ve Güney Kore’den gelen özel siparişlerle uluslararası boyuta taşınıyor.

Kaynak: İHA

Çorum’da minyatür sanatına gönül veren Cengiz Semerci, hobi olarak başladığı çalışmaları uluslararası müşterilerle buluşturuyor.

Semerci, diorama sanatı hakkında bilgi vererek, yıllar içinde bu alanda hem meslek edinip hem de insanlara ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Minyatür ve diorama sanatına ilgisiyle tanınan Semerci, “Bu işe hobi olarak başladım, ancak zamanla profesyonelleştim. Evde başladım, emekli olduktan sonra iş yerimi açtım ve şimdi sabahları buraya geliyorum, akşam nasıl geçtiğini anlamıyorum” diyerek süreci anlattı.

Kullandığı malzemeler arasında dekota, ahşap ve plastik gibi çeşitli materyallerin bulunduğunu vurgulayan Semerci, “Sosyal medya sayesinde yurt dışına satış yapmaya başladım. Şu anda Amerika, İtalya ve Güney Kore’den özel siparişler alıyorum” dedi. Semerci, müşterilerinin talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ve eski yapıların maketlerini yapma konusunda da hizmet verdiğini ifade etti.

Atölyesine gelenlerin minyatürleri yakından inceleyebileceğini söyleyen Semerci,

“Burada insanlar hem ürünlerimi görebilir hem de çocukluk anılarına dönebilir. Diorama sanatı, insana huzur veren bir etkinliktir. El becerisi olan herkes bu tür çalışmalar yapabilir” diyerek, gençlerin ve yaşlıların bu alana ilgi duymasının zihni canlı tuttuğunu belirtti.

