Gülmekten Kırıyorlar: Mizah Anlayışı En Çok Gelişmiş 6 Burç!

Aslan burcu mizahı dramatik ve gösterişlidir. Jestler, abartılı ifadeler ve teatral anlatımlarla esprilerini sahne performansı gibi sunar. Hem kendini ti’ye alabilir hem de grubun enerjisini yükseltir. Onlar için mizah sadece güldürmek değil, aynı zamanda dikkat çekmek ve ortamı ısıtmaktır. Sosyal çevrelerinde esprileriyle öne çıkar, genellikle herkesin gözdesi olur.