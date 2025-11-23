onedio
23 Kasım Pazar Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Nasıl?

23 Kasım Pazar Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Nasıl?

23.11.2025 - 10:01

Antalya’da 23 Kasım Pazar günü hava oldukça aydınlık ve sıcak bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde 23°C civarında başlayan gün, öğleye doğru 27°C’ye ulaşarak neredeyse yaz havası sunuyor. Öğleden sonra sıcaklık yeniden 23°C seviyelerine inse de gökyüzündeki parçalı bulutlar güneşi büyük ölçüde engellemiyor. Akşam saatlerinde 19–21°C’ye düşen hava, artan nemle birlikte daha ılıman bir görünüme geçiyor.

İşte 23 Kasım Pazar Antalya hava durumu...

23 Kasım Pazar günü Antalya’da güneş ağırlıklı, sıcak ve sonbahara göre oldukça yazı andıran bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 23°C civarında başlayan sıcaklık öğle saatlerinde 27°C’ye kadar yükseliyor. Günün ilerleyen bölümünde tekrar 23°C’ye gerileyen hava, akşam saatlerinde 19–21°C bandında daha nemli bir görünüme geçiyor. Rüzgâr çoğunlukla zayıf; gün içinde kısa süreli yön değişiklikleri olsa da etkisi düşük kalıyor. Genel tablo, turistik aktiviteler için elverişli, güneşli ve sıcak bir pazar gününe işaret ediyor.

