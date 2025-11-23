23 Kasım Pazar Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Nasıl?
Antalya’da 23 Kasım Pazar günü hava oldukça aydınlık ve sıcak bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde 23°C civarında başlayan gün, öğleye doğru 27°C’ye ulaşarak neredeyse yaz havası sunuyor. Öğleden sonra sıcaklık yeniden 23°C seviyelerine inse de gökyüzündeki parçalı bulutlar güneşi büyük ölçüde engellemiyor. Akşam saatlerinde 19–21°C’ye düşen hava, artan nemle birlikte daha ılıman bir görünüme geçiyor.
İşte 23 Kasım Pazar Antalya hava durumu...
