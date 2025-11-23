23 Kasım Pazar Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Nasıl?

23 Kasım Pazar günü Antalya’da güneş ağırlıklı, sıcak ve sonbahara göre oldukça yazı andıran bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 23°C civarında başlayan sıcaklık öğle saatlerinde 27°C’ye kadar yükseliyor. Günün ilerleyen bölümünde tekrar 23°C’ye gerileyen hava, akşam saatlerinde 19–21°C bandında daha nemli bir görünüme geçiyor. Rüzgâr çoğunlukla zayıf; gün içinde kısa süreli yön değişiklikleri olsa da etkisi düşük kalıyor. Genel tablo, turistik aktiviteler için elverişli, güneşli ve sıcak bir pazar gününe işaret ediyor.