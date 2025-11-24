onedio
Soğuk Havaların Kurtarıcısı: Bağışıklığı Güçlendiren 3 Kış Çorbası Tarifi

Metehan Bozkurt
24.11.2025 - 23:06

Kış mevsimiyle birlikte soğuklar kendini hissettirmeye başlıyor ve vücudumuzu korumanın önemi artıyor. İşte tam bu noktada hem ısıtan hem de bağışıklığı güçlendiren çorbalar mutfaklarımızın kurtarıcısı oluyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifler, hem lezzetli hem de besleyici olmalarıyla kış aylarının vazgeçilmezi haline geliyor.

İşte kış aylarının vazgeçilmesi, bağışıklığı güçlendiren 3 kış çorbası...

Tavuk Suyu Çorbası

Malzemeler

  • 1 bütün tavuk (tercihen organik)

  • 2 litre su

  • 1 soğan, iri parçalara bölünmüş

  • 2 havuç, iri doğranmış

  • 2 kereviz sapı, iri doğranmış

  • Tuz ve karabiber

  • Arzuya göre taze maydanoz veya dereotu

Hazırlanışı

  • Tavuğu geniş bir tencereye alın, su ekleyin.

  • Sebzeleri, tuzu ve karabiberi ekleyin.

  • Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 2–3 saat boyunca pişirin.

  • Tavuğu çıkarıp didikleyin, dilerseniz sebzeleri de ekleyerek servis edin.

  • Taze otlarla süsleyerek çorbayı servis edin.

İpucu: Bu çorba hem soğuk algınlığı riskini azaltır hem de doğal bir bağışıklık desteği sunar.

Klasik ve Pratik Mercimek Çorbası

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek

  • 1 soğan

  • 2 havuç

  • 1 patates

  • 4 su bardağı su veya tavuk suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • ½ çay kaşığı zerdeçal

  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

  • Mercimekleri yıkayın.

  • Soğanı zeytinyağında kavurun.

  • Havuç, patates, mercimek ve suyu ekleyin. 20–25 dakika pişirin.

  • Baharatları ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

  • Pürüzsüz bir kıvam için blenderdan geçirebilirsiniz.

İpucu: Mercimek çorbası, hem vitamin hem protein deposu olarak kış menülerinde ilk tercih olmalı.

Tok Tutan Yoğurtlu Buğday Çorbası

Malzemeler

  • 1 su bardağı dövme buğday

  • 1 litre sebze veya tavuk suyu

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı un

  • Tuz, nane ve kırmızı biber

Hazırlanışı

  • Buğdayı yıkayıp süzün.

  • Soğanı ya dağı ile kavurun, buğdayı ekleyip karıştırın.

  • Suyu ekleyerek 30–40 dakika pişirin.

  • Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın, çorbadan bir kepçe alarak karışıma ekleyin ve ılıtın.

  • Karışımı yavaşça tencereye dökün, birkaç dakika kaynatın.

  • Tuz ve baharatlarla tatlandırın, sıcak servis edin.

İpucu: Bu çorba uzun süre tok tutar, özellikle öğle veya akşam yemeklerinde besleyici bir alternatif sunar.

