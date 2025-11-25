onedio
Üç Büyük Şehir Geride Kaldı: En Çok Tapu Getirisi Olan 10 Şehir Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 10:25

Türkiye’de arsa piyasasına ilişkin son veriler, yatırım eğilimlerinin artık büyükşehirlerin dışına taştığını gösteriyor. Metropollerde değer artışlarının sınırlı kaldığı bu dönemde, Anadolu’nun belirli illerinde kaydedilen güçlü yükseliş dikkat çekti. Ekonomik hareketlilik, altyapı yatırımları ve artan talep sonucunda bazı şehirlerde arsa sahibi olanlar önemli ölçüde kazanç sağladı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/listedeki-10...
Endeksa’nın 2025 arsa değeri raporu, yatırım rotasını üç büyük şehirden alıp bambaşka şehirlere çevirdi.

Büyükşehirlerde fiyat artışları durağanlaşırken özellikle Doğu ve Karadeniz hattındaki iller adeta turbo moduna geçti. Bir yıl içinde yaşanan değer sıçramaları bu bölgelerde toprağı olanlara hatrı sayılır bir kazanç getirdi.

Son bir yılda Türkiye genelinde arsa fiyatları yükselmiş olsa da tablo her yerde aynı değil. Metropoller enflasyon karşısında zorlanırken altyapı projeleri, lojistik güzergâhlar ve yeni yatırım alanlarıyla öne çıkan şehirlerde talep patladı. Bu ivme de yatırımcıyı Anadolu’ya yönlendirdi. Bazı illerde arsa değerleri yarıdan fazla arttı.

En Çok Tapu Getirisi Sağlayan 10 İl

10. Trabzon – %35,01

Turizm hareketliliği ve artan taleple birlikte Trabzon’da arsa değerleri güçlü bir ivme yakaladı.

9. Manisa – %37,52

Sanayi bölgelerindeki genişleme, Manisa’yı yatırımcı için cazip hale getirdi.

8. Hakkari – %39,71

Yeni ulaşım projeleri ve ticaret akışındaki değişim Hakkari’nin değerini yukarı çekti.

7. Ardahan – %40,42

Doğu’nun parlayan şehirlerinden Ardahan’da istikrarlı bir büyüme dikkat çekiyor.

6. Van – %51,02

Turizm ve ticaret kapasitesinin genişlemesi Van’ı listenin üst basamaklarına taşıdı.

5. Bitlis – %51,18

Artan konut talebi ve yatırım ilgisi Bitlis’te güçlü bir sıçrama yarattı.

4. Ağrı – %51,62

Yeni yerleşim alanları ve projeler Ağrı’da değer artışını belirgin şekilde hızlandırdı.

3. Rize – %55,22

Sahil ve yayla bölgelerine yönelik yoğun talep Rize’yi ilk üçte konumlandırdı.

2. Şırnak – %64,01

Kamu yatırımlarının yoğunlaşması Şırnak’ın yatırımcı gözündeki değerini katladı.

1. Diyarbakır – %66,12

Listenin zirvesindeki Diyarbakır, bir yıl içinde kaydettiği rekor artışla yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan şehir oldu.

Rapor yatırımın yönünün net şekilde değiştiğini gösteriyor.

Büyükşehirlerdeki durağan eğilimin aksine, Anadolu’nun pek çok ilinde arsası olanlar değer artışıyla ciddi bir avantaj yakaladı. Özellikle Diyarbakır, Şırnak, Rize ve Van gibi illerde yaşanan yükseliş, 2025 itibarıyla arsa yatırımında yeni bir sayfa açıldığını ortaya koyuyor. Bu şehirlerde tapusu olanlar yıl boyunca kazancını katlayarak artırdı.

