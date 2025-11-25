Üç Büyük Şehir Geride Kaldı: En Çok Tapu Getirisi Olan 10 Şehir Açıklandı

Büyükşehirlerde fiyat artışları durağanlaşırken özellikle Doğu ve Karadeniz hattındaki iller adeta turbo moduna geçti. Bir yıl içinde yaşanan değer sıçramaları bu bölgelerde toprağı olanlara hatrı sayılır bir kazanç getirdi.

Son bir yılda Türkiye genelinde arsa fiyatları yükselmiş olsa da tablo her yerde aynı değil. Metropoller enflasyon karşısında zorlanırken altyapı projeleri, lojistik güzergâhlar ve yeni yatırım alanlarıyla öne çıkan şehirlerde talep patladı. Bu ivme de yatırımcıyı Anadolu’ya yönlendirdi. Bazı illerde arsa değerleri yarıdan fazla arttı.