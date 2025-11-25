onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Muhtemelen Daha Önce Birçoğunu Duymadığınız Birbirinden İlginç 10 Bilgi

Muhtemelen Daha Önce Birçoğunu Duymadığınız Birbirinden İlginç 10 Bilgi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 11:34

Dünya, her köşesinde şaşırtıcı detaylar barındırıyor. Günlük yaşamda fark etmediğimiz bazı bilgiler, bazen akıllara durgunluk verecek kadar ilginç olabiliyor. İşte muhtemelen daha önce birçoğunu duymadığınız, birbirinden ilginç 10 bilgi…

Kaynak: https://www.haberturk.com/birbirinden...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karasinekler aslında gizli birer 'müzisyen' olduğunu biliyor muydunuz?

Karasinekler aslında gizli birer 'müzisyen' olduğunu biliyor muydunuz?

Karasineklerin vızıldaması rastgele değil; kanat hareketleri “fa” notasına denk geliyor. Doğa bazen en küçük ayrıntılarında bile şaşırtıcı bir düzen barındırıyor.

Filler zıplayamıyor!

Filler zıplayamıyor!

Güçleri ve devasa yapılarıyla bilinen filler, zıplayamayan tek memeliler. Anatomileri, ağırlık merkezi ve kemik yapıları bunu engelliyor.

Tavuklar bizden daha kalabalık.

Tavuklar bizden daha kalabalık.

Dünyada tavuk sayısı insan nüfusunu geçiyor. Hızlı üreme döngüleri ve yaygın beslenme alışkanlıkları, onları gezegenin en yaygın hayvanı yapıyor.

Ayağımızda gizli kemikler var.

Ayağımızda gizli kemikler var.

İnsan vücudundaki kemiklerin dörtte biri ayaklarda bulunuyor. Dengeyi sağlamak ve hareketi mümkün kılmak için ayaklar adeta bir mühendislik harikası.

Not: Görsel temsilidir.

Kuş türleri arasında baykuşların etkileyici bir farkı var.

Kuş türleri arasında mavi rengi ayırt edebilen tek tür baykuşlar. Bu yetenek, gece avlanmalarında çevresel detayları daha iyi görmelerini sağlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reklamlarda neden saat 10.10?

Reklamlarda neden saat 10.10?

Reklamlarda saatler genellikle 10.10’u gösterir. Akrep ve yelkovanın V şeklinde durması logoyu ön plana çıkarırken, psikolojik olarak izleyicide “gülümseme” etkisi yaratıyor.

Tavşanlarda ve papağanlarda 'geniş açı' var.

Tavşanlarda ve papağanlarda 'geniş açı' var.

Bu hayvanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebiliyor. Vahşi doğada hayatta kalmalarına yardımcı olan bu özellik, nadir görülen bir yetenek.

Kornaların aslında bir notası var.

Kornaların aslında bir notası var.

Bir tesadüf mü, bilinmez fakat birçok otomobilin korna sesi karasinekteki gibi fa notasına yakın. Bu tondaki ses, insanların duyabileceği en etkili frekanslardan biri sayılıyor.

Uzayda zaman farkı var.

Uzayda zaman farkı var.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir gün yaklaşık 90 dakika sürüyor. Astronotlar, Dünya etrafında dönerken günde 16 kez gün batımını görebiliyor.

Florida İngiltere'den daha büyük.

Florida İngiltere'den daha büyük.

Haritalar bazen yanıltıcı olabilir. Florida’nın yüzölçümü İngiltere’den büyük ve bu, coğrafi algının yanıltıcı olabileceğine güzel bir örnek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın