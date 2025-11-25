Bu Kış Kalbindeki Tüm Yaraları Saracak 4 Burç

Malum kış aylarının soğuğu bazen kalbimizi de üşütüyor. Ama bazı burçlar için bu dönem, kırgınlıkları geride bırakıp kalplerini onarma zamanı. Sevdiklerinizin varlığı, kendinize ayıracağınız küçük anlar ve içten bakışlar sayesinde, eski yaralar iyileşecek ve içiniz yeniden ısınacak. İşte bu kış kalbindeki tüm yaraları saracak dört burç...