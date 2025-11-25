Bağ mı Kuruyorlar? Kedilerin Sürekli Olarak Nefesinizi Koklamasının Mantıklı Sebebi

Kediler dünyayı burunlarıyla keşfeder, bizim nefesimiz de onlar için bilgi ve tanıdıklık kaynağıdır. Eğer yakın zamanda bir şeyler yediyseniz nefesinizdeki yemek kokuları da onları cezbedebilir. Kediler ayrıca sahiplerinin ruh halini ve sağlığını sezebilir. Hasta ya da stresli olduğunuzu fark ettiklerinde sizi koklayarak adeta bir teselli sunmaya çalışırlar.

Tüm bunların ötesinde nefesinizi koklamaları onlara sizi tanıma ve rahat hissetme imkanı verir. Sizin benzersiz kokunuzu almak, kediniz için bir güven ve bağlılık göstergesidir. Yüzünüze yaklaşmaları ve nefesinizi koklamaları, sizinle olan ilişkilerinin samimi bir işareti; küçük ama değerli bir sevgi gösterisidir.