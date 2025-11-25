onedio
Bağ mı Kuruyorlar? Kedilerin Sürekli Olarak Nefesinizi Koklamasının Mantıklı Sebebi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 13:59

Kedinizin yüzünüze yaklaşarak nefesinizi koklaması başta sıradışı bir davranış gibi görünse de aslında bunun arkasında pek bi' mantıklı sebepler yatıyor. Peki kediler neden nefesimizi koklar?

İsterseniz buyurun, beraber öğrenelim...

Kedinizin hiç nefesinizi kokladığına şahit oldunuz mu?

Aslında bunun altında birçok farklı sebep yatıyor. Kediniz aslında kokuya 'bayıldığından' değil, belki de sizinle farklı şekillerde bağ kurabilmek için nefesinizi kokluyor.

Kedinizin nefesinizi koklamasının ardında birkaç sebep olabilir.

Öncelikle merakları, onları yeni şeyleri keşfetmeye iter. Evde küçük bir değişiklik bile onların dikkatini çeker; nefesiniz de onlar için tamamen yeni bir deneyim olabilir. Bunun yanında kediler sıcaklığı çok sever. Nefesinizin yaydığı hafif sıcak hava da onlara cazip gelebilir.

Kokulara olan ilgileri ise neredeyse doğal bir refleks gibi çalışıyor.

Kediler dünyayı burunlarıyla keşfeder, bizim nefesimiz de onlar için bilgi ve tanıdıklık kaynağıdır. Eğer yakın zamanda bir şeyler yediyseniz nefesinizdeki yemek kokuları da onları cezbedebilir. Kediler ayrıca sahiplerinin ruh halini ve sağlığını sezebilir. Hasta ya da stresli olduğunuzu fark ettiklerinde sizi koklayarak adeta bir teselli sunmaya çalışırlar.

Tüm bunların ötesinde nefesinizi koklamaları onlara sizi tanıma ve rahat hissetme imkanı verir. Sizin benzersiz kokunuzu almak, kediniz için bir güven ve bağlılık göstergesidir. Yüzünüze yaklaşmaları ve nefesinizi koklamaları, sizinle olan ilişkilerinin samimi bir işareti; küçük ama değerli bir sevgi gösterisidir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
