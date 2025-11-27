Bir Aile Milyoner Oldu: Tavan Arasında Bulunan Eşya 387 Milyon TL’ye Satıldı

Kutuyu inceleyen aile, içinden çıkan çizgi romanın değerli olabileceğini fark etti. Yapılan araştırmalara göre anneleri, çizgi romanı San Francisco’da 9 yaşındayken satın almış ve yıllar boyunca özenle saklamıştı.

86 yıllık olmasına rağmen mükemmel bir kondisyona sahip olan bu nadir sayı, çizgi roman endüstrisinde kullanılan 10 puanlık derecelendirme sisteminde 9,0 puan alarak bugüne kadar bilinen en yüksek puanlı Superman No 1 kopyası oldu. Uzmanlar, dünya genelinde 6,0 ve üzeri puana sahip sadece yedi adet Superman No 1 bulunduğunu belirtiyor.

İlk baskısı 500 bin adet basılan Superman No 1, sonraki yıllarda 250 bin ve 150 bin adetlik ek baskılarla çoğaltılmıştı. Ancak derginin kapağının poster olarak kullanılması sebebiyle sağlam kopyalar günümüzde oldukça nadir. Bu yüzden 1939 tarihli çizgi roman, satışa çıktığında tarihinin en pahalı çizgi romanı unvanını elde ederek 387 milyon TL gibi astronomik bir rakama alıcı buldu.