Bir Aile Milyoner Oldu: Tavan Arasında Bulunan Eşya 387 Milyon TL'ye Satıldı

Bir Aile Milyoner Oldu: Tavan Arasında Bulunan Eşya 387 Milyon TL’ye Satıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 11:24

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir aile, vefat eden annelerinin evinde yaptıkları temizlik sırasında inanılmaz bir keşif yaptı. Tavan arasında tesadüfen buldukları 1939 tarihli Superman No 1 çizgi romanı, mükemmel korunmuş haliyle satışa çıkarıldığında tam 9,12 milyon dolara (yaklaşık 387 milyon TL) alıcı buldu ve aileyi bir anda milyoner yaptı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan üç kardeş, vefat eden annelerinin evinde yaptıkları temizlik sırasında inanılmaz bir keşfe imza attı.

Tavan arasında buldukları 1939 tarihli Superman No 1 çizgi romanı, kusursuz korunmuş hâliyle satışa çıkarıldığında tam 9,12 milyon dolara alıcı buldu.

Tarihin en ünlü çizgi romanları arasında yer alan Superman, ilk kez 1939 yılında yayımlanmıştı.

O günden bu yana sayısız film ve çizgi roman serisiyle kült haline gelmişti. Ancak bu sefer hikaye, çizgi romanın nadirliğinden çok tesadüfen keşfedilmesiyle gündeme geldi.

Kardeşler, annelerinin 2024 yılında vefat etmesinin ardından eşyalarını toparlamak için gittiği evde, eski gazetelerin ve dergilerin bulunduğu bir kutu keşfetti.

Kutuyu inceleyen aile, içinden çıkan çizgi romanın değerli olabileceğini fark etti. Yapılan araştırmalara göre anneleri, çizgi romanı San Francisco’da 9 yaşındayken satın almış ve yıllar boyunca özenle saklamıştı.

86 yıllık olmasına rağmen mükemmel bir kondisyona sahip olan bu nadir sayı, çizgi roman endüstrisinde kullanılan 10 puanlık derecelendirme sisteminde 9,0 puan alarak bugüne kadar bilinen en yüksek puanlı Superman No 1 kopyası oldu. Uzmanlar, dünya genelinde 6,0 ve üzeri puana sahip sadece yedi adet Superman No 1 bulunduğunu belirtiyor.

İlk baskısı 500 bin adet basılan Superman No 1, sonraki yıllarda 250 bin ve 150 bin adetlik ek baskılarla çoğaltılmıştı. Ancak derginin kapağının poster olarak kullanılması sebebiyle sağlam kopyalar günümüzde oldukça nadir. Bu yüzden 1939 tarihli çizgi roman, satışa çıktığında tarihinin en pahalı çizgi romanı unvanını elde ederek 387 milyon TL gibi astronomik bir rakama alıcı buldu.

