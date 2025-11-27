Bir Aile Milyoner Oldu: Tavan Arasında Bulunan Eşya 387 Milyon TL’ye Satıldı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir aile, vefat eden annelerinin evinde yaptıkları temizlik sırasında inanılmaz bir keşif yaptı. Tavan arasında tesadüfen buldukları 1939 tarihli Superman No 1 çizgi romanı, mükemmel korunmuş haliyle satışa çıkarıldığında tam 9,12 milyon dolara (yaklaşık 387 milyon TL) alıcı buldu ve aileyi bir anda milyoner yaptı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan üç kardeş, vefat eden annelerinin evinde yaptıkları temizlik sırasında inanılmaz bir keşfe imza attı.
Tarihin en ünlü çizgi romanları arasında yer alan Superman, ilk kez 1939 yılında yayımlanmıştı.
Kardeşler, annelerinin 2024 yılında vefat etmesinin ardından eşyalarını toparlamak için gittiği evde, eski gazetelerin ve dergilerin bulunduğu bir kutu keşfetti.
