İkizler Süper Dolunayı Geliyor! Bu Dolunayda Neler Yaşanacak, En Şanslı Burçlar Hangileri?

Geçmişten gelen bazı düşünceler, bastırılmış hisler ve ertelediğimiz kararlar su yüzüne çıkabilir. Bu durum, hem kendimizi anlamak hem de başkalarına karşı daha açık ve dürüst olmak için uygun bir zemin oluşturuyor. Özellikle yakın çevremizle ilişkilerimizde dengeyi yakalamak ve iletişimi güçlendirmek, dolunayın olumlu etkilerinden maksimum şekilde yararlanmamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda zihinsel arınma ve yeni planlar yapmak için ilham verici bir süreç başlıyor; eski düşünce kalıplarını bırakmak ve hayatımızdaki eksik parçaları fark ederek onları tamamlamak mümkün hâle geliyor.