93 Yaşındaki Kadın, Gençliğin ve Sağlıklı Yaşamın Sırrını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 12:11

93 yaşındaki Elaina Gonzalez’i görenler, ileri yaşına rağmen sahip olduğu dinç görünüm ve enerjinin kaynağını merak ediyor. Uzun yıllara dayanan sağlıklı yaşam alışkanlıklarını büyük bir sadelikle sürdüren Gonzalez, iyi bir rutinin etkilerini kanıtlar nitelikte. Onu dikkat çekici kılan ise gösterişli yöntemler değil...

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.businessinsider.com/forme...

Minnesota’nın Lakeville kasabasında yaşayan 93 yaşındaki Elaina Gonzalez, genç görünümünün ve enerjisinin sırrını paylaştı.

Onu tanıyanların “hiç yaşlanmıyor” dediği Elaina’nın tek formülü var. Kendine iyi bakmak ve hayatı fazla ciddiye almamak.

Gençliğinden beri sporun içinde olan Elaina, bugün hala haftada dört gün sabah 8’de spor salonuna gidiyor.

Önce yoga yapıyor, ardından dans ağırlıklı bir grup dersine katılıyor. “Sınıftaki en yaşlı kişi benim ama en önde durmayı seviyorum” diye anlatıyor. Spor salonu dışında iki köpeğiyle her gün yürüyüş yapmayı da aksatmıyor.

Beslenme konusunda ise disiplinli ama takıntılı değil. Sabahları meyve, tost ve kahve; günün en büyük öğünü olan öğle yemeğinde ise sebze, makarna veya tavuk tercih ediyor. Akşam yemeği hafif oluyor ve saat 18.00’den sonra pek bir şey yemiyor. Gün boyu bol su içmeyi ihmal etmiyor.

Elaina’nın en önem verdiği şey ise zihni açık tutmak.

Şükretmenin, olumlu bakış açısının ve genç nesillerle iletişim kurmanın kendisini zinde tuttuğunu söylüyor:

“Küçük şeyleri dert etmeyin. Hayat her zaman kolay değil, ama güzellikleri görmeye devam ederseniz daha hafif yaşarsınız.”

Metehan Bozkurt
