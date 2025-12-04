93 Yaşındaki Kadın, Gençliğin ve Sağlıklı Yaşamın Sırrını Açıkladı

Önce yoga yapıyor, ardından dans ağırlıklı bir grup dersine katılıyor. “Sınıftaki en yaşlı kişi benim ama en önde durmayı seviyorum” diye anlatıyor. Spor salonu dışında iki köpeğiyle her gün yürüyüş yapmayı da aksatmıyor.

Beslenme konusunda ise disiplinli ama takıntılı değil. Sabahları meyve, tost ve kahve; günün en büyük öğünü olan öğle yemeğinde ise sebze, makarna veya tavuk tercih ediyor. Akşam yemeği hafif oluyor ve saat 18.00’den sonra pek bir şey yemiyor. Gün boyu bol su içmeyi ihmal etmiyor.