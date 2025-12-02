onedio
Hapis Cezasına Çarptırılan İlker Canikligil’den IMEI Vergisi Açıklaması: "Mehmet Şimşek'i Destekliyorum"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 15:50

26 ay hapis cezası alan ve uzun süredir kamuoyu gündeminden uzak kalan İlker Canikligil, yeniden tartışmaların odağında.

Son yayınladığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurt dışından telefon ithalatına yönelik vergi politikalarını açıkça 'destekleyen' Canikligil, “Mehmet Şimşek’e tam destek veriyorum. 57 bin TL az bile, 500 bin TL de yapsınlar” ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yurt dışından getirilen telefonları için IMEI kayıt ücreti 2026 yılında yenilenecek.

Yaklaşık 57 bin 241 TL olacağı söylenen IMEI kayıt ücreti, yurt dışına sıklıkla gidip gelen vatandaşlar için gündem konusu.

Birçok kişi farklı yöntemler denerken bir kısım da vergilendirme sistemine zaman zaman isyan ediyor. Özellikle de sosyal medyada birbirinden farklı tepkilerle karşılaşmanız mümkün.

Geçtiğimiz günlerde hapis cezasıyla gündem olan İlker Canikligil bu sefer de farklı bir konuyla gündemde.

YouTube'daki Flu TV programında, 'Yurt dışından telefon alınmasına karşıyım. Biz burada eşek başı mıyız para veriyoruz. Mehmet Şimşek'e tam destek veriyorum. 57.000 TL az bile, 500.000 TL yapsınlar.' diyerek gündem oldu.

İsterseniz, o açıklamaları izleyelim...

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

