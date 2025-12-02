Hapis Cezasına Çarptırılan İlker Canikligil’den IMEI Vergisi Açıklaması: "Mehmet Şimşek'i Destekliyorum"
26 ay hapis cezası alan ve uzun süredir kamuoyu gündeminden uzak kalan İlker Canikligil, yeniden tartışmaların odağında.
Son yayınladığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurt dışından telefon ithalatına yönelik vergi politikalarını açıkça 'destekleyen' Canikligil, “Mehmet Şimşek’e tam destek veriyorum. 57 bin TL az bile, 500 bin TL de yapsınlar” ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Yurt dışından getirilen telefonları için IMEI kayıt ücreti 2026 yılında yenilenecek.
Geçtiğimiz günlerde hapis cezasıyla gündem olan İlker Canikligil bu sefer de farklı bir konuyla gündemde.
İsterseniz, o açıklamaları izleyelim...
Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
