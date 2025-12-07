onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sabah Alarmını Ertelemek Sandığınız Kadar Masum Değil: Zararı Aslında Çok Büyük

Sabah Alarmını Ertelemek Sandığınız Kadar Masum Değil: Zararı Aslında Çok Büyük

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 13:48

Sabah alarmı ertelendiğinde kazanıldığı düşünülen birkaç dakikalık ek uyku, nörobilim uzmanlarına göre sanıldığından daha karmaşık ve olumsuz bir süreci tetikliyor. Uyku döngüsünün yapısını bozan bu kısa aralıklar, beynin uyanma mekanizmasını düzensiz hâle getirerek gün boyu sürebilen zihinsel yavaşlama, odaklanma güçlüğü ve enerji düşüklüğü gibi etkiler yaratabiliyor. Güncel araştırmalar erteleme alışkanlığının biyolojik ritmi sekteye uğrattığını ve sağlıklı bir uyanış için gerekli hormonal dengeyi bozduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak 1

Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabah alarmını ertelemek çoğu kişinin günlük rutininin neredeyse değişmez bir parçası.

Sabah alarmını ertelemek çoğu kişinin günlük rutininin neredeyse değişmez bir parçası.

Çalan alarmı susturup birkaç dakika daha gözleri kapamak kulağa masum bir rahatlama gibi gelse de uzmanlar bunun düşündüğümüzden çok daha olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Son araştırmalar, erteleme tuşuna basmanın uyku düzenini bozduğunu, beyin fonksiyonlarını yavaşlattığını ve gün boyunca sürebilen bir yorgunluk hissine neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanların dikkat çektiği noktaların başında sabah uyanışının doğal ritminin kesintiye uğraması geliyor.

Uzmanların dikkat çektiği noktaların başında sabah uyanışının doğal ritminin kesintiye uğraması geliyor.

Modern yaşam temposu, geç yatma alışkanlıkları ve ekran karşısında geçirilen uzun saatler derin bir uykuya dalmayı zorlaştırırken, sabah alarmı ertelendiğinde beyin kısa bir süre için yeniden uyku döngüsüne girmeye çalışıyor. Ardından birkaç dakika sonra çalan ikinci alarm, bu döngüyü yarıda keserek kişiyi adeta derin bir uykudan çekip alıyor. Nörobilimciler bu durumu “uyku ataleti” olarak tanımlıyor ve yoğun sersemlik, odaklanma kaybı ile karar vermede güçlük gibi belirtilerin gün boyu devam edebileceğini belirtiyor.

Uyku döngülerinin yaklaşık 90 dakikalık periyotlar halinde ilerlemesi nedeniyle, alarm ertelemek çoğu zaman beynin yeni bir döngü başlatmasına neden oluyor.

Uyku döngülerinin yaklaşık 90 dakikalık periyotlar halinde ilerlemesi nedeniyle, alarm ertelemek çoğu zaman beynin yeni bir döngü başlatmasına neden oluyor.

Kişi tekrar uyandırıldığında bu döngünün ortasından zorla çıkartılması, bedeni dinlendirmek yerine daha da yorgun hissettirebiliyor. Bu nedenle, aslında birkaç dakika daha uyuyarak dinleneceğini düşünenler tam tersi bir etkiyle karşılaşıyor.

Fizyolojik etkiler bununla da sınırlı değil. Normalde vücut sabaha hazırlanırken kortizol ve adrenalin gibi uyanıklık hormonlarını dengeli biçimde yükseltiyor.

Ancak erteleme alışkanlığı, bu hormonların kısa aralıklarla ve düzensiz şekilde salgılanmasına yol açıyor. Bu da çarpıntı, gerginlik, stres ve anksiyete gibi belirtileri tetikleyebiliyor. Ayrıca gece boyunca biriken adenozinin parçalanması sekteye uğradığı için gün içinde bitkinlik ve zihinsel bulanıklık daha yoğun hissediliyor.

Psikologlara göre işin bir de davranışsal boyutu var. Alarmı ertelemek, güne daha başlamadan ilk görevin ötelenmesi anlamına geliyor. Bu durum bilinçaltına “hazır değilim” mesajı göndererek motivasyonu düşürebiliyor. Sonuç olarak, aceleyle hazırlık yapılması, kahvaltının atlanması ve geç kalma telaşı sabahın daha stresli bir hâle gelmesine neden oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın