Sabah Alarmını Ertelemek Sandığınız Kadar Masum Değil: Zararı Aslında Çok Büyük
Sabah alarmı ertelendiğinde kazanıldığı düşünülen birkaç dakikalık ek uyku, nörobilim uzmanlarına göre sanıldığından daha karmaşık ve olumsuz bir süreci tetikliyor. Uyku döngüsünün yapısını bozan bu kısa aralıklar, beynin uyanma mekanizmasını düzensiz hâle getirerek gün boyu sürebilen zihinsel yavaşlama, odaklanma güçlüğü ve enerji düşüklüğü gibi etkiler yaratabiliyor. Güncel araştırmalar erteleme alışkanlığının biyolojik ritmi sekteye uğrattığını ve sağlıklı bir uyanış için gerekli hormonal dengeyi bozduğunu ortaya koyuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah alarmını ertelemek çoğu kişinin günlük rutininin neredeyse değişmez bir parçası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanların dikkat çektiği noktaların başında sabah uyanışının doğal ritminin kesintiye uğraması geliyor.
Uyku döngülerinin yaklaşık 90 dakikalık periyotlar halinde ilerlemesi nedeniyle, alarm ertelemek çoğu zaman beynin yeni bir döngü başlatmasına neden oluyor.
Fizyolojik etkiler bununla da sınırlı değil. Normalde vücut sabaha hazırlanırken kortizol ve adrenalin gibi uyanıklık hormonlarını dengeli biçimde yükseltiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın