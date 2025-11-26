Ne Chery Ne Jeep: Yılın En İyi SUV Otomobili Açıklandı!

MotorTrend, yılın en iyi SUV otomobili olarak Cadillac Escalade IQ 'yu seçti. MotorTrend, yayınladığı açıklamada '2026 Yılın SUV'si ödülümüz, büyük fikirlerin hayata geçirilip küçük detayların titizlikle ele alınmasıyla neler başarıldığını gösteriyor. ' dedi. Cadillac Escalade IQ'nun hem konforlu oluşuna hem de lüks detaylarına dikkat çekildi. '21. yüzyılın yenilikçi teknoloji anlayışısını yansıtıyor. ' denilen Cadillac Escalade IQ, mücevher formunda tasarlanmış LED aydınlatmalara, 24 inçlik büyük jant seçeneklerine ve 0,321 sürtünme katsayısına sahip. Böylece karşınıza hem estetik hem de aerodinamik açıdan güçlü bir araç çıkıyor.

Cadillac Escalade IQ, iç mekan tasarımıyla oldukça seviliyor. Lazer işleme tekniğiyle hazırlanmış ahşap detaylar, LED arka aydınlatmalar ve ince alüminyum yüzeyler sürücüye lüksün tanımını yapıyor. Ayrıca hava süspansiyon sistemi ve magneride amortisörler, sürüş konforunu artırıyor.