Ne Chery Ne Jeep: Yılın En İyi SUV Otomobili Açıklandı!
Lüks otomobil pazarında rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Otomobil markaları sürücülere yaşattıkları deneyimlerle sektörün en iyisi olmaya çalışıyor. Özellikle SUV modeller, son zamanlarda detaylarıyla göze çarpıyor.
MotorTrend, 'Yılın En İyi SUV' modelini açıkladı. Cadillac, hem menzili hem de teknolojisi ve tasarımıyla yılın en iyi SUV'si seçildi.
Kaynak: MotorTrend
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın en iyi SUV otomobili belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Cadillac Escalade IQ Ne Kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın