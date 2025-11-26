onedio
Ne Chery Ne Jeep: Yılın En İyi SUV Otomobili Açıklandı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 19:57

Lüks otomobil pazarında rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Otomobil markaları sürücülere yaşattıkları deneyimlerle sektörün en iyisi olmaya çalışıyor. Özellikle SUV modeller, son zamanlarda detaylarıyla göze çarpıyor.

MotorTrend, 'Yılın En İyi SUV' modelini açıkladı. Cadillac, hem menzili hem de teknolojisi ve tasarımıyla yılın en iyi SUV'si seçildi. 

Kaynak: MotorTrend

Yılın en iyi SUV otomobili belli oldu.

MotorTrend, yılın en iyi SUV otomobili olarak Cadillac Escalade IQ 'yu seçti. MotorTrend, yayınladığı açıklamada '2026 Yılın SUV'si ödülümüz, büyük fikirlerin hayata geçirilip küçük detayların titizlikle ele alınmasıyla neler başarıldığını gösteriyor. ' dedi. Cadillac Escalade IQ'nun hem konforlu oluşuna hem de lüks detaylarına dikkat çekildi. '21. yüzyılın yenilikçi teknoloji anlayışısını yansıtıyor. ' denilen Cadillac Escalade IQ, mücevher formunda tasarlanmış LED aydınlatmalara, 24 inçlik büyük jant seçeneklerine ve 0,321 sürtünme katsayısına sahip. Böylece karşınıza hem estetik hem de aerodinamik açıdan güçlü bir araç çıkıyor.

Cadillac Escalade IQ, iç mekan tasarımıyla oldukça seviliyor. Lazer işleme tekniğiyle hazırlanmış ahşap detaylar,  LED arka aydınlatmalar ve ince alüminyum yüzeyler sürücüye lüksün tanımını yapıyor. Ayrıca hava süspansiyon sistemi ve magneride amortisörler, sürüş konforunu artırıyor.

Peki Cadillac Escalade IQ Ne Kadar?

2026 model Cadillac Escalade IQ 127,405 bin dolardan satışa sunuluyor.

Cadillac Escalade IQ Özellikleri

  • Elektrikli güç paketi: “Ultium” batarya sistemi — çok modüllü, yüksek voltajlı batarya. 

  • Batarya enerji kapasitesi: ~ 205 kWh (kullanılabilir enerji)

  • Tahmini + tek şarjda menzil: yaklaşık 724+ km

  • DC hızlı şarj desteği: 800-volt mimari ile, en hızlı DC şarj desteği. 

Motor / Performans Özellikleri

  • elektrik motoru ile “eAWD” — yani ön ve arka aksa motor + dört tekerlekten çekiş (All-Wheel Drive). 

  • Güç (Normal mod/Velocity Max mod): 680 hp (505 kW) — Normal; 750 hp (560 kW) — Velocity Max modunda. 

  • Tork: Normal modda 615 lb-ft (~834 Nm), Velocity Max modda 785 lb-ft (~1064 Nm). 

  • Hızlanma (0–60 mph / ~0–96 km/s): Velocity Max ile < 5 saniye

