Türkiye'de Çalışanların ve Emeklilerin Maaş Dağılımı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
26.11.2025 - 18:53

2025 yılının sonu yaklaşırken gözler maaşlara yapılacak zamlara çevrildi. Bu konuda uzman kişilerden farklı yorumlar gelirken vatandaşlar 2026 asgari ücreti de merakla bekliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, gündeme dair yaptığı yorumlarla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Erdursun, son olarak Türkiye'deki maaş dağılımlarını açıkladı.

Öte yandan Z raporu, Türkiye'deki emekli maaş dağılımını açıkladı.

Kaynak 1: Özgür Erdursun

Kaynak 2: Z Raporu

Türkiye'de emeklilerin maaş dağılımı belli oldu.

Z Raporu'nun aktardığına göre, Türkiye'deki emeklilerin maaş oranı belli oldu. Buna göre, yüzde 38 ile en yüksek oran, 17 bin TL altı maaş alan kişilere ait. Yaklaşık olarak 6.080.000 kişinin 17 bin TL altı maaş aldığı aktarılıyor. İkinci sırada ise yüzde 32 oranla 17 ila 18 bin TL arasında maaş alanlar bulunuyor. Bu grupta yaklaşık olarak 5.120.000 kişi olduğu aktarılıyor. Türkiye'deki emeklilerin maaş dağılımı yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir;

17 bin TL altı maaş alanlar: Yüzde 38 - yaklaşık 6.080.000 kişi

17-18 bin TL arası maaş alanlar: Yüzde 32 - yaklaşık 5.120.000 kişi

18 - 20 bin TL arası maaş alanlar: Yüzde 18 - yaklaşık 2.880.000 kişi

20 - 25 bin TL arası maaş alanlar: Yüzde 8 - yaklaşık 1.280.000 kişi

25 bin TL üstü maaş alanlar: Yüzde 4 - yaklaşık 640.000 kişi

Peki Türkiye'deki maaş dağılımı nasıl?

Özgür Erdursun'un aktardığına göre Türkiye'deki maaş dağılımı ise şu şekildedir:

  • 66 - 88 bin TL arası maaş alanların oranı yüzde 3

  • 44 - 66 bin TL arası maaş alanların oranı yüzde 7

  • 33 - 44 bin TL arası maaş alanların oranı yüzde 12

  • 22 - 33 bin TL arası maaş alanların oranı yüzde 21

  • 22 bin 104 TL (asgari ücret) alanların oranı yüzde 54

Öte yandan çalışıp asgari ücret altında alanların olduğu da belirtiliyor.

Özgür Erdursun'un paylaşımını buradan izleyebilirsiniz;

