Faydası Yok Yok: Halk Arasında "Kırmızı Elmas" Diye Biliniyor! Kapış Kapış Gidiyor

Menemen Ovası’nda binlerce dönüm arazide ekimi yapılan kırmızı pancar, özellikle turşu ve şalgam fabrikaları için hasat ediliyor. Tarım işçileri, yağışlı havaların ardından çamurla kaplanan tarlalarda ilerleyerek pancarları tek tek topraktan söküp temizleme işlemini yapıyor.

Büyük bir titizlikle boylarına göre ayrılan pancarlar daha sonra çuvallanıp kamyonlara yükleniyor. Ancak üretimden tüketiciye ulaşana kadar fiyat farkı dikkat çekiyor. Üreticiye tarlada 10 TL’den satılan kırmızı pancar, pazarda ve market raflarında 40 TL’ye kadar çıkıyor.

Yaklaşık 20 yıldır tarımla uğraşan üretici Turgay Yıldırım, emeğin karşılığını alamadıklarını dile getiriyor: 'Yağmur, soğuk ve çamur demeden çalışmaya devam etsek de ne yazık ki ürünümüz hak ettiği değeri bulamıyor. Yüksek girdi maliyetleri altında ezilen yine çiftçi oluyor.'