Faydası Yok Yok: Halk Arasında "Kırmızı Elmas" Diye Biliniyor! Kapış Kapış Gidiyor
İzmir’in Menemen ovasında yetişen kırmızı pancar, kış sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. Hem şalgamın hem de turşunun ana malzemesi olan bu ürün, halk arasında 'kırmızı elmas' olarak anılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya inen işçiler pancarları topraktan tek tek sökerek hasat yolculuğunu başlatıyor. Ancak sofralara gelene kadar fiyatı neredeyse dört kat artıyor.
Yağmur, soğuk ve çamur altında toplanıyor. Tarlada 10 TL’den satılan pancar, pazarda 40 TL’ye çıkıyor.
Çiftçilik zorlaştıkça gençler tarladan uzaklaşıyor.
Kırmızı pancar, özellikle folat bakımından zengin olduğu için kalp ve damar sağlığını destekliyor.
