Faydası Yok Yok: Halk Arasında "Kırmızı Elmas" Diye Biliniyor! Kapış Kapış Gidiyor

Gökçe Cici
06.12.2025 - 15:52

İzmir’in Menemen ovasında yetişen kırmızı pancar, kış sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. Hem şalgamın hem de turşunun ana malzemesi olan bu ürün, halk arasında 'kırmızı elmas' olarak anılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya inen işçiler pancarları topraktan tek tek sökerek hasat yolculuğunu başlatıyor. Ancak sofralara gelene kadar fiyatı neredeyse dört kat artıyor.

Yağmur, soğuk ve çamur altında toplanıyor. Tarlada 10 TL’den satılan pancar, pazarda 40 TL’ye çıkıyor.

Menemen Ovası’nda binlerce dönüm arazide ekimi yapılan kırmızı pancar, özellikle turşu ve şalgam fabrikaları için hasat ediliyor. Tarım işçileri, yağışlı havaların ardından çamurla kaplanan tarlalarda ilerleyerek pancarları tek tek topraktan söküp temizleme işlemini yapıyor. 

Büyük bir titizlikle boylarına göre ayrılan pancarlar daha sonra çuvallanıp kamyonlara yükleniyor. Ancak üretimden tüketiciye ulaşana kadar fiyat farkı dikkat çekiyor. Üreticiye tarlada 10 TL’den satılan kırmızı pancar, pazarda ve market raflarında 40 TL’ye kadar çıkıyor.

Yaklaşık 20 yıldır tarımla uğraşan üretici Turgay Yıldırım, emeğin karşılığını alamadıklarını dile getiriyor: 'Yağmur, soğuk ve çamur demeden çalışmaya devam etsek de ne yazık ki ürünümüz hak ettiği değeri bulamıyor. Yüksek girdi maliyetleri altında ezilen yine çiftçi oluyor.'

Çiftçilik zorlaştıkça gençler tarladan uzaklaşıyor.

Kırmızı pancarın tarladan pazara uzanan süreci yaklaşık 90-100 gün sürüyor. Bu süreçte hem maliyet hem de bekleyiş üreticiyi zorluyor. Gençlerin tarıma ilgisinin azalmasının en büyük nedenlerinden biri de bu uzun ve zahmetli üretim süreci.

Yıldırım, tarımın geleceği için kaygılı olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: 'Ürünlerin paraya çevrilmesine kadar geçen 90-100 günlük sürede sabretmek zor geldiğinden, yeni nesil artık bu meşakkatli meslekle uğraşmak istemiyor.'

Kırmızı pancar, özellikle folat bakımından zengin olduğu için kalp ve damar sağlığını destekliyor.

Kan damarlarındaki hasarı önlediği bilinen folat sayesinde, kalp hastalığı ve felç riskini azaltma potansiyeline sahip. Ayrıca yüksek nitrik asit içeriğiyle kaslara kan akışını artırdığı için sporcular tarafından sık sık tercih ediliyor. Yapılan araştırmalar, pancar suyunun cilt üzerinde iyileştirici etkisi olduğunu da gösteriyor.

Yalnızca vitamin ve mineral açısından değil, iltihap hafifletici etkisiyle de dikkat çeken pancar, kış aylarında bağışıklık için önerilen sebzelerin başında geliyor. Ancak uzmanlar, pancarın böbrek taşlarına yol açabilen oksalatlar içerdiği konusunda uyarıyor.

