İzmirliler Dikkat, Bugün Başlıyor: 24 Saatlik Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler Belli Oldu!

İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçesi ilçesinde 24 saat boyunca sular kesilecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Narlıdere Limanreis Mahallesi’nde Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağındaki 800’lük çelik boruda arıza tespit edildiği bildirildi.

İZSU, arıza giderildikten sonra depo seviyelerinin ve hat basıncının normale dönmesinin zaman alabileceğini belirterek, yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde suyun beklenenden geç gelebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İzmir Narlıdere ve Güzelbahçe'de sular neden kesildi?

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, sular borularda meydana gelen bir arızadan dolayı kesildi.

Sular ne zaman gelecek?

İzmir'deki su kesintisi 24 saat sürecek. Salı günü saat 10.00'da başlayan su kesintisi Çarşamba günü saat 10.00'da sona erecek. İzmir Narlıdere ve Güzelbahçe'de sular Çarşamba günü saat 10.00'da gelecek.