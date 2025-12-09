onedio
İzmirliler Dikkat, Bugün Başlıyor: 24 Saatlik Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler Belli Oldu!

İzmirliler Dikkat, Bugün Başlıyor: 24 Saatlik Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 07:35

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 24 saat boyunca su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İZSU'dan yapılan açıklamaya göre 24 saatlik su kesintisi bugün (9 Aralık Salı) saat 10.00'da başlayacak ve yarın saat 10.00'da bitecek.  

Peki İzmir Narlıdere ve Güzelbahçe'de sular neden kesildi?

İzmir'de 24 saatlik su kesintisi bugün başlıyor!

İzmir'de 24 saatlik su kesintisi bugün başlıyor!

İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçesi ilçesinde 24 saat boyunca sular kesilecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Narlıdere Limanreis Mahallesi’nde Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağındaki 800’lük çelik boruda arıza tespit edildiği bildirildi.

İZSU, arıza giderildikten sonra depo seviyelerinin ve hat basıncının normale dönmesinin zaman alabileceğini belirterek, yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde suyun beklenenden geç gelebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İzmir Narlıdere ve Güzelbahçe'de sular neden kesildi?

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, sular borularda meydana gelen bir arızadan dolayı kesildi. 

Sular ne zaman gelecek?

İzmir'deki su kesintisi 24 saat sürecek. Salı günü saat 10.00'da başlayan su kesintisi Çarşamba günü saat 10.00'da sona erecek. İzmir Narlıdere ve Güzelbahçe'de sular Çarşamba günü saat 10.00'da gelecek.

