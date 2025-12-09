İzmirliler Dikkat, Bugün Başlıyor: 24 Saatlik Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler Belli Oldu!
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 24 saat boyunca su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İZSU'dan yapılan açıklamaya göre 24 saatlik su kesintisi bugün (9 Aralık Salı) saat 10.00'da başlayacak ve yarın saat 10.00'da bitecek.
Peki İzmir Narlıdere ve Güzelbahçe'de sular neden kesildi?
