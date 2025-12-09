9 Aralık Salı Hava Durumu: Bütün Bölgelere Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Aralık Salı gününe dair hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ege harici bütün bölgelerimizde sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca yer yer sis de görülecek. Özellikle sürücülerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor.
Ege ve Marmara için ise fırtına uyarısı yapıldı.
İşte 9 Aralık Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve fırtına uyarısı!
9 Aralık Salı Hava Durumu: Hava Bugün Nasıl Olacak?
