9 Aralık Salı Hava Durumu: Bütün Bölgelere Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı!

9 Aralık Salı Hava Durumu: Bütün Bölgelere Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
09.12.2025 - 07:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Aralık Salı gününe dair hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ege harici bütün bölgelerimizde sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca yer yer sis de görülecek. Özellikle sürücülerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor.

Ege ve Marmara için ise fırtına uyarısı yapıldı.

İşte 9 Aralık Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. 

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. 

Peki hava sıcaklığı düşüyor mu?

Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

9 Aralık Salı Hava Durumu: Hava Bugün Nasıl Olacak?

Parçalı ve çok bulutlu

  • İZMİR, 16°C

Parçalı bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

  • ESKİŞEHİR, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

  • GAZİANTEP, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın