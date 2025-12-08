Vergiler Basit Usulden Gerçek Usule Geçecek: Esnafa Yıllık 90 Bin Lira Ek Maliyet!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni yılda 30 büyükşehirde bazı meslek grupları için basit usulden gerçek usule geçilmesine karar vermişti.
“Küçük esnafa yıllık 90 bin lira ek maliyet gelecek”
mhpliler böyle bir şey söylüyorsa kazığın daha büyüğü yoldadır. evladını vatan için toprağa gömen bu millet 90bin lira için laf etmez, yardırmaya devam.