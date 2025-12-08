Vergiler Basit Usulden Gerçek Usule Geçecek: Esnafa Yıllık 90 Bin Lira Ek Maliyet!

Erkan Akçay’ın kürsüde yaptığı açıklamada ilgili kısım şu şekilde;

“Vergi uygulamalarının son günlerdeki en önemli gündem başlığı, 30 büyükşehirde basit usulde vergilendirmenin kaldırılmasıdır. 2026'dan itibaren taksici, dolmuşçu, lokantacı, kuaför, tamirci ve kahveci gibi küçük esnafımız basit usulden gerçek usule geçirilecektir. Bu değişiklik esnafımızın omuzlarına mali bir yük ve bürokrasi getirmektedir. Bu geçişle birlikte esnafımızın gelir vergisi istisnası kalkacak, defter tutma zorunluluğu başlayacak ve her beyannamede verilen damga vergileri ile yeni masraflar ortaya çıkacaktır. (Tüm bunlar esnafımıza yıllık ortalama 90.000 TL’yi bulan ek bir maliyet getirecektir.) Sabah dükkânını besmeleyle açıp akşam şükürle kapatan, milletimizin ve devletimizin teminatı olan esnafımızı bilhassa kırsal kesimde bulunan küçük esnafımızı defter, beyanname ve damga vergisi sarmalına bırakamayız. Bu yanlıştan dönülmelidir! Önerimiz şudur: Bu düzenleme iptal edilmeli veya en azından geçiş süreci daha yumuşak ve kademeli hâle getirilmelidir. Gerçek usule geçiş için belirlenen ciro ve diğer hadler, günümüz ekonomik şartlarına uygun biçimde yükseltilmeli ve esnafımıza bu süreçte destek verilmelidir.”