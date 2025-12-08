onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Vergiler Basit Usulden Gerçek Usule Geçecek: Esnafa Yıllık 90 Bin Lira Ek Maliyet!

Vergiler Basit Usulden Gerçek Usule Geçecek: Esnafa Yıllık 90 Bin Lira Ek Maliyet!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.12.2025 - 21:35

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni yılda yürürlüğe koyacağı yönetmelikle taksici, dolmuşçu, lokantacı, kuaför, tamirci ve kahveci gibi küçük esnafa yıllık 90 bin lira ek maliyet geleceğini belirterek düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni yılda 30 büyükşehirde bazı meslek grupları için basit usulden gerçek usule geçilmesine karar vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni yılda 30 büyükşehirde bazı meslek grupları için basit usulden gerçek usule geçilmesine karar vermişti.

Bakanlığın yeni yönetmeliğine göre küçük esnaf için vergi istisnası sona erecek ve defter tutma zorunluluğu başlayacak. Gerçek usul vergisiyle birlikte beyanname verme zorunluluğu da yürürlüğe girecek.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis’te yaptığı açıklamada bakanlığın bu düzenlemesinin iptal edilmesini veya ertelenmesini talep etti.

“Küçük esnafa yıllık 90 bin lira ek maliyet gelecek”

“Küçük esnafa yıllık 90 bin lira ek maliyet gelecek”

Erkan Akçay’ın kürsüde yaptığı açıklamada ilgili kısım şu şekilde;

Vergi uygulamalarının son günlerdeki en önemli gündem başlığı, 30 büyükşehirde basit usulde vergilendirmenin kaldırılmasıdır. 2026'dan itibaren taksici, dolmuşçu, lokantacı, kuaför, tamirci ve kahveci gibi küçük esnafımız basit usulden gerçek usule geçirilecektir. Bu değişiklik esnafımızın omuzlarına mali bir yük ve bürokrasi getirmektedir. Bu geçişle birlikte esnafımızın gelir vergisi istisnası kalkacak, defter tutma zorunluluğu başlayacak ve her beyannamede verilen damga vergileri ile yeni masraflar ortaya çıkacaktır. (Tüm bunlar esnafımıza yıllık ortalama 90.000 TL’yi bulan ek bir maliyet getirecektir.) Sabah dükkânını besmeleyle açıp akşam şükürle kapatan, milletimizin ve devletimizin teminatı olan esnafımızı bilhassa kırsal kesimde bulunan küçük esnafımızı defter, beyanname ve damga vergisi sarmalına bırakamayız. Bu yanlıştan dönülmelidir! Önerimiz şudur: Bu düzenleme iptal edilmeli veya en azından geçiş süreci daha yumuşak ve kademeli hâle getirilmelidir. Gerçek usule geçiş için belirlenen ciro ve diğer hadler, günümüz ekonomik şartlarına uygun biçimde yükseltilmeli ve esnafımıza bu süreçte destek verilmelidir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ferit öztürk

mhpliler böyle bir şey söylüyorsa kazığın daha büyüğü yoldadır. evladını vatan için toprağa gömen bu millet 90bin lira için laf etmez, yardırmaya devam.