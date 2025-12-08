Beşik Gibi Sallandı: Japonya’da Yaşanan 7.6 Büyüklüğündeki Depremden Görüntüler

aponya’da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 23.15’te, 50 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Aomori’nin yanı sıra Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen deprem, başkent Tokyo ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.