Beşik Gibi Sallandı: Japonya’da Yaşanan 7.6 Büyüklüğündeki Depremden Görüntüler
Japonya’da bugün yerel saatle 23.15 sularında Aomori eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle, 3 metreye yakın tsunami dalgalarının oluşabileceği ihtimaline karşı uyarı yayınlandı. Deprem nedeniyle can ve mal kaybına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerin işleyişinde herhangi bir anormallik tespit edilmediği duyuruldu.
Dünyanın en tehlikeli deprem kuşaklarından birinde yer alan Japonya yine büyük bir depremle sarsıldı.
Deprem anlarından görüntüler 👇
👇
👇
