Beşik Gibi Sallandı: Japonya’da Yaşanan 7.6 Büyüklüğündeki Depremden Görüntüler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.12.2025 - 23:04

Japonya’da bugün yerel saatle 23.15 sularında Aomori eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle, 3 metreye yakın tsunami dalgalarının oluşabileceği ihtimaline karşı uyarı yayınlandı. Deprem nedeniyle can ve mal kaybına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerin işleyişinde herhangi bir anormallik tespit edilmediği duyuruldu.

Dünyanın en tehlikeli deprem kuşaklarından birinde yer alan Japonya yine büyük bir depremle sarsıldı.

aponya’da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 23.15’te, 50 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Aomori’nin yanı sıra Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen deprem, başkent Tokyo ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem anlarından görüntüler 👇

👇

👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
