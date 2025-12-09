Vatandaşlık Maaşı Önümüzdeki Yıl Başlıyor: Sadece Tek Bir Koşulu Var!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir sosyal destek programı açıklandı. Vatandaşlık maaşı uygulaması kapsamında aylık gelirli belirli düzeyin altında kalan ailelere maaş yardımı yapılacak. Asgari ücretin altında gelire sahip hanelere yönelik planlanan bu sistem, 2026'da hayata geçirilecek.

Öncelikle bir ya da iki şehirde uygulanacak olan vatandaşlık maaşı, bir süre sonra 81 ilde uygulanacak. Bu uygulama ile her hanenin en az asgari ücret düzeyinde gelire ulaşması sağlanacak.

Vatandaşlık Maaşı uygulamasının koordinasyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecek. Pilot illerde alınan sonucun ardından tüm illerimizde uygulama hayata geçirilecek.