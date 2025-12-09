onedio
Vatandaşlık Maaşı Önümüzdeki Yıl Başlıyor: Sadece Tek Bir Koşulu Var!

Vatandaşlık Maaşı Önümüzdeki Yıl Başlıyor: Sadece Tek Bir Koşulu Var!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 09:18

Vatandaşlık Maaşı uygulaması önümüzdeki yıl başlıyor. Özellikle dar gelirli aileleri yakından ilgilendiren bu uygulamadan kimlerin yararlanabileceği belli oldu. Vatandaşlık maaşı, ailede çalışan kimsenin bulunmadığı ya da toplam hane gelirinin asgari ücret seviyesinin altında kaldığı durumlarda alınabilecek. 

Peki vatandaşlık maaşı ne zamana kadar alınabilecek, vatandaşlık maaşı ne kadar?

İşte detaylar...

Vatandaşlık maaşı önümüzdeki yıl başlıyor!

Vatandaşlık maaşı önümüzdeki yıl başlıyor!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir sosyal destek programı açıklandı. Vatandaşlık maaşı uygulaması kapsamında aylık gelirli belirli düzeyin altında kalan ailelere maaş yardımı yapılacak. Asgari ücretin altında gelire sahip hanelere yönelik planlanan bu sistem, 2026'da hayata geçirilecek.

Öncelikle bir ya da iki şehirde uygulanacak olan vatandaşlık maaşı, bir süre sonra 81 ilde uygulanacak. Bu uygulama ile her hanenin en az asgari ücret düzeyinde gelire ulaşması sağlanacak.

Vatandaşlık Maaşı uygulamasının koordinasyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecek. Pilot illerde alınan sonucun ardından tüm illerimizde uygulama hayata geçirilecek.

Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar?

Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar?

Vatandaşlık maaşının ne kadar olduğu henüz bilinmiyor. 2026 yılında pilot illerde uygulandığı zaman vatandaşlık maaşı tutarı da belli olacak.

Peki vatandaşlık maaşından kimler yararlanabilir?

Vatandaşlık maaşından, gelir istikrarsızlığı yaşayan kişiler yararlanabilecek. Ailede hiç kimsenin çalışmadığı ya da hane gelirinin asgari ücret seviyesinin altına düştüğü durumlarda vatandaşlık maaşı alınabilecek. Destek tutarının hane gelirine göre hesaplanması bekleniyor.

Vatandaşlık maaşındaki kriter de belli oldu. Ailede bir kişi, istihdama katılırsa ödeme duracak. Ayrıca bu süreçte, aktif rol alabilen kişilere devlet tarafından yönlendirme yapılacak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
