Otellerde Yeni Dönem! Resmi Gazete'de Yayımlandı, Oteller Kimlik Fotokopisi Alamayacak

9 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun turizm ve otelcilik sektöründe aldığı karara yer verildi. Bu karara göre, konaklama hizmeti alan kişilerin T.C. Kimlik Belgesi fotokopisinin alınması uygulamasına son verildi. Çok sayıda vatandaşın yaptığı başvurular üzerine harekete geçen kurum, konaklama tesislerinin yalnızca kimlik numarası bilgilerini kaydetme yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, otel, motel, han, pansiyon, günübirlik kiralık daireler, resmi konaklama yerleri gibi turizm ve otelcilik alanında hizmet veren yerlerde, veri sorumluları konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi alamayacak. Türkiye'de otellerde konaklamak isteyenlerin T.C. Kimlik Belgesi alınıyor, fotokopisi çekiliyor ve saklanıyordu.

Karar gereği, daha önce otellerde çekilen kimlik fotokopileri de yetkili isimler tarafından imha edilecek.