Otellerde Yeni Dönem! Resmi Gazete'de Yayımlandı, Oteller Kimlik Fotokopisi Alamayacak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 09:38

9 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kararına yer verildi. Yeni karara göre, turizm ve otelcilik alanında hizmet veren işletmeler, artık konuklarından T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi alamayacak.

Otellerde artık kimlik fotokopisi alınamayacak.

9 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun turizm ve otelcilik sektöründe aldığı karara yer verildi. Bu karara göre, konaklama hizmeti alan kişilerin T.C. Kimlik Belgesi fotokopisinin alınması uygulamasına son verildi. Çok sayıda vatandaşın yaptığı başvurular üzerine harekete geçen kurum, konaklama tesislerinin yalnızca kimlik numarası bilgilerini kaydetme yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, otel, motel, han, pansiyon, günübirlik kiralık daireler, resmi konaklama yerleri gibi turizm ve otelcilik alanında hizmet veren yerlerde, veri sorumluları konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi alamayacak. Türkiye'de otellerde konaklamak isteyenlerin T.C. Kimlik Belgesi alınıyor, fotokopisi çekiliyor ve saklanıyordu. 

Karar gereği, daha önce otellerde çekilen kimlik fotokopileri de yetkili isimler tarafından imha edilecek.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
