Bunları Asla Karıştırmayın! Trabzon'da Temizlik Malzemelerini Karıştıran Kadın Hayatını Kaybetti
Trabzon'da üç çocuk annesi bir kadının temizlik yaptıktan sonra fenalaştığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. 32 yaşındaki kadının, tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp temizlik yaptığı ve fenalaştığı öğrenildi. Eşi, eve geldiğinde genç kadını hareketsiz bulmuş ve kalp masajıyla onu kurtarmaya çalışmıştı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri de genç anneyi kurtaramadı.
Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp temizlik yapan kadın, hayatını kaybetti.
Tuz ruhu ve çamaşır suyu birbirine karıştırıldığı zaman ölümcül zehirlenme vakalarını ortaya çıkarır.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
