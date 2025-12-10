Bunları Asla Karıştırmayın! Trabzon'da Temizlik Malzemelerini Karıştıran Kadın Hayatını Kaybetti

Trabzon'da yaşayan 3 çocuk annesi, evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı. Öksürükleri artan kadın, durumu telefonla aradığı eşine haber verdi. Eve gelen eş, nabzı atmayan ve hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ne yazık ki genç annenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.