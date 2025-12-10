onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bunları Asla Karıştırmayın! Trabzon'da Temizlik Malzemelerini Karıştıran Kadın Hayatını Kaybetti

Bunları Asla Karıştırmayın! Trabzon'da Temizlik Malzemelerini Karıştıran Kadın Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 21:21

Trabzon'da üç çocuk annesi bir kadının temizlik yaptıktan sonra fenalaştığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. 32 yaşındaki kadının, tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp temizlik yaptığı ve fenalaştığı öğrenildi. Eşi, eve geldiğinde genç kadını hareketsiz bulmuş ve kalp masajıyla onu kurtarmaya çalışmıştı. 

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri de genç anneyi kurtaramadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp temizlik yapan kadın, hayatını kaybetti.

Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp temizlik yapan kadın, hayatını kaybetti.

Trabzon'da yaşayan 3 çocuk annesi, evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı. Öksürükleri artan kadın, durumu telefonla aradığı eşine haber verdi. Eve gelen eş, nabzı atmayan ve hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ne yazık ki genç annenin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Genç kadının evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuz ruhu ve çamaşır suyu birbirine karıştırıldığı zaman ölümcül zehirlenme vakalarını ortaya çıkarır.

Tuz ruhu ve çamaşır suyu birbirine karıştırıldığı zaman ölümcül zehirlenme vakalarını ortaya çıkarır.

Türkiye’de birçok ölüme sebep olan ve çok sık yapılan hatalardan biri de kimyasalları birbiriyle karıştırmaktır. Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç sökücüler, lavabo açıcılar, sirke gibi maddelerin birbirleri ile karıştırılmaları veya aynı yüzeye art arda uygulanmaları, ölümcül derecede zehirli gazlar çıkarabilir. Daha iyi temizlemesi için yapılan bu uygulamalar sonucunda çıkan gaz solunduğu zaman, ölüme bile neden olabilir.

İki farklı lavabo açıcıyı bile art arda kullanmamak gerekir. Çamaşır suyu zehirlenmesi veya kimyasal madde zehirlenmesi yaşayan kişinin bulunduğu ortamın acilen havalandırması gerekir ve gerekliyse kişinin kusturulması önerilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın