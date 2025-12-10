onedio
Türkiye'de İl Olması Beklenen İlçelerin Olası Sınırları ve Plaka Kodları Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
10.12.2025 - 23:14

Bir süredir gündemimizde il olmaya aday ilçelerin listesi yer alıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi illerimizin bazı ilçelerinin son yıllarda yaşadığı değişim göz önüne alındığında il statüsüne geçmeleri büyük bir olasılık gibi görünüyor. Zaman zaman yapılan araştırmalar, incelemeler de gündemimizden eksik olmuyor.

Bu kez geçtiğimiz günlerde gündem olan 'il olabilecek ilçeler' listesi biraz daha genişletildi ve ilçelerin olası sınırlarıyla olası plaka kodları açıklandı.

Kaynak: X / Haritaları Keşfediyoruz

Türkiye'nin gündeminde "il olması beklenen ilçeler" konusu yer alıyor.

Son güncellenen 'il olması beklenen ilçeler' listesine 5 yeni ilçe daha eklendi. Nüfus, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, ulaşım ağları, coğrafi konum ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlandığı söylenen listede İstanbulTekirdağKocaeliİzmirBalıkesirMuğla ve Antalya gibi illerden farklı ilçeler yer aldı. 

Yeni listede özellikle Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu ve Tuzla dikkatleri çekti.

İl olması beklenen ilçelerin sınırları da çizildi!

X'te haritalar üzerine paylaşımlar yapan Haritaları Keşfediyoruz isimli hesap, gündem olan 'yeni iller' listesinin ardından illerin olası sınırlarını çizdi. Yeni haritada Polatlı, Siverek ve Kozan'ın olası sınırları dikkatleri çekti.

Peki yeni illerin plakası nasıl olacak?

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te kurulduğunda 71 ilimiz vardı. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana il ve ilçe sayılarında değişimler oldu. Sonradan il statüsüne geçen ilçeler de plaka kodlarında alfabetik bir sıralamaya göre dizildi. Bu durum dikkate alındığında, il olması beklenen ilçelerin yeni plaka kodları da aşağıdaki gibi olabilir:

  • 82 Akhisar

  • 83 Alanya

  • 84 Anamur

  • 85 Cizre

  • 86 Çorlu

  • 87 Edremit

  • 88 Ereğli

  • 89 Ergani

  • 90 Fethiye

  • 91 Gebze

  • 92 İskenderun

  • 93 Kahta

  • 94 Kozan

  • 95 Lüleburgaz

  • 96 Polatlı

  • 97 Siverek

  • 98 Tarsus

  • 99 Yüksekova

