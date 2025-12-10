Türkiye'de İl Olması Beklenen İlçelerin Olası Sınırları ve Plaka Kodları Belli Oldu!

Bir süredir gündemimizde il olmaya aday ilçelerin listesi yer alıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi illerimizin bazı ilçelerinin son yıllarda yaşadığı değişim göz önüne alındığında il statüsüne geçmeleri büyük bir olasılık gibi görünüyor. Zaman zaman yapılan araştırmalar, incelemeler de gündemimizden eksik olmuyor.

Bu kez geçtiğimiz günlerde gündem olan 'il olabilecek ilçeler' listesi biraz daha genişletildi ve ilçelerin olası sınırlarıyla olası plaka kodları açıklandı.

Kaynak: X / Haritaları Keşfediyoruz