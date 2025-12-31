onedio
Belediye Başkanı Açıkladı: Artvin'de Çığ Düştü, 3 Çoban Çığ Altında Kaldı

Ali Can YAYCILI
31.12.2025 - 12:37 Son Güncelleme: 31.12.2025 - 13:00

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü. Çığ altında çobanların kalmış olabileceği yönünde ihbar alındı. Artvin Valisi Turan Ergün yaptığı açıklamda 'Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız' dedi. A Haber yayınına katılan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz 'Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız.' dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, 'Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız' dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı. Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz 'Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız.' dedi. Küçükbaş sürüsüyle çığ altında kalan 3 çoban için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

