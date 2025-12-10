İlk Görüntüler: Mehmet Akif Ersoy ile Birlikte 8 Kişi Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı
Türkiye’de dün akşam saatlerinde çok konuşulan bir operasyon daha gerçekleştirildi. HaberTürk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 gazeteci, İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Ersoy’un, “kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülürken çekilen ilk görüntüleri de ortaya çıktı.
Türkiye’de ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının ardından geçtiğimiz günlerde bazı televizyon spikerleri de gözaltına alınmıştı.
Gazeteci İhsan Yalçın, sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelilerin ilk görüntülerini paylaştı.
