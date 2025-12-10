İlk Görüntüler: Mehmet Akif Ersoy ile Birlikte 8 Kişi Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı

Son olarak dün akşam saatlerinde, kayyum atanan ve yönetimi TMSF’ye geçen HaberTürk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile kanalda çalışan bazı isimler de uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Mehmet Akif Ersoy’a yöneltilen suçlamanın “kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan TMSF yönetimi de yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır.” ifadelerine yer vermişti.