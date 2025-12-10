onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İlk Görüntüler: Mehmet Akif Ersoy ile Birlikte 8 Kişi Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı

İlk Görüntüler: Mehmet Akif Ersoy ile Birlikte 8 Kişi Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 07:19

Türkiye’de dün akşam saatlerinde çok konuşulan bir operasyon daha gerçekleştirildi. HaberTürk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 gazeteci, İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Ersoy’un, “kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülürken çekilen ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının ardından geçtiğimiz günlerde bazı televizyon spikerleri de gözaltına alınmıştı.

Türkiye’de ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının ardından geçtiğimiz günlerde bazı televizyon spikerleri de gözaltına alınmıştı.

Son olarak dün akşam saatlerinde, kayyum atanan ve yönetimi TMSF’ye geçen HaberTürk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile kanalda çalışan bazı isimler de uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Mehmet Akif Ersoy’a yöneltilen suçlamanın “kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan TMSF yönetimi de yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır.” ifadelerine yer vermişti.

Gazeteci İhsan Yalçın, sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelilerin ilk görüntülerini paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın