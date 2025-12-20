Kar İstanbul’a Yaklaştı! Meteoroloji Haritasında Sürpriz 22 Aralık Pazartesi Detayı
Ocak ayı için geri sayım başlarken, Aralık ayının ortalarında etkili olan ılıman hava 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunu beraberinde getirdi. Bir zamanlar yılbaşını kar altında geçiren İstanbul, ise yaklaşık 10 senedir yeni yıllara karsız 'Merhaba' diyor. İstanbul'a kar yağışıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşandı. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'a yılbaşı günü kar yağışı sürprizi olabileceğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık Pazartesi haritasında ise dikkat çeken bir detay göze çarptı. Kar yağışı, İstanbul'un dibine kadar geldi.
Kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji'nin haritasında sürpriz 22 Aralık Pazartesi detayı.
