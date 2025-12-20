onedio
Kar İstanbul’a Yaklaştı! Meteoroloji Haritasında Sürpriz 22 Aralık Pazartesi Detayı

Kar İstanbul'a Yaklaştı! Meteoroloji Haritasında Sürpriz 22 Aralık Pazartesi Detayı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025 - 13:39

Ocak ayı için geri sayım başlarken, Aralık ayının ortalarında etkili olan ılıman hava 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunu beraberinde getirdi. Bir zamanlar yılbaşını kar altında geçiren İstanbul, ise yaklaşık 10 senedir yeni yıllara karsız 'Merhaba' diyor. İstanbul'a kar yağışıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşandı. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'a yılbaşı günü kar yağışı sürprizi olabileceğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık Pazartesi haritasında ise dikkat çeken bir detay göze çarptı. Kar yağışı, İstanbul'un dibine kadar geldi.

Kar ne zaman yağacak?

2025'i kurak geçiren Türkiye'de vatandaşlar adeta kar hasreti yaşıyor. Ülkenin dört bir yanında sonbahar havası etkili oluyor. Sıcaklıklar Aralık ayının ortasında mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Çizmeler, montlar, atkılar dolaplardan yeni çıkarılırken 'Kar ne zaman yağacak?' sorusu yanıt bekliyor. 

Meteoroloji uzmanları ise Türkiye'ye kar yağışının Ocak ayından itibaren geleceğini tahmin ediyor.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Bir zamanlar dizlere kadar kara gömülen, okulların kar yağışı nedeniyle günlerce tatil edildiği İstanbul'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde. İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Yaklaşık 10 sene öncesine kadar yeni yılın ilk dakikalarını kar yağışıyla karşılayan İstanbul için beklenen haber geldi.

Marmara Bölgesi’nde yılbaşı gecesi kar yağışının etkili olabileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 10 günlük süre zarfında bu ihtimalin değişebileceğini belirtti.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise 28 Aralık’tan itibaren İstanbul’da kar ihtimalinin yükseleceğini dile getirdi.

Meteoroloji'nin haritasında sürpriz 22 Aralık Pazartesi detayı.

Kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak edenlere yanıt Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık Pazartesi haritasında İstanbul'a yakın kentlerde kar yağışının etkili olacağı görülüyor. Karla karışık yağmur yağışının görüleceği kentler şöyle sıralandı:

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
