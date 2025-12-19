Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel, hava kirliliğinin vücuda etkilerini açıkladı.

Hüseyin Öztel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

'Hava kalitesinin düşük olması, solunum, kan dolaşımı ve beyne verdiği hasar dışında, cildi erken yaşlandırıyor.

PM 2.5 diye bilinen (bu ve daha küçük partiküller) cilt elastikliğini azaltıyor.

Bünyesi uzun süre maruz kalanlar, egzama ve kronik hassasiyet bile geliştirebiliyor.

Büyük şehirlerde ve ilçelerde temiz havanın ne olduğunu unuttuk. Enerji veren tertemiz hava. 'Memlekete gitmek' diye bir şey de pek kalmadı, sınırlı. Oralarda fark ederdik.

Yılın önemli kısmı kirli havada yaşıyoruz.'