Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Hava Kirliliğinin Vücuda Etkilerini Açıkladı

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Hava Kirliliğinin Vücuda Etkilerini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2025 - 21:52

Büyükşehirlerde yaşayanların baş düşmanı hava kirliliği... Artan araç trafiği, yeşil alanların yok edilmesi, betonlaşmanın artması zehirli havaya davetiye çıkarıyor. Hava kirliliğinin çeşitli hastalıklara neden olduğu bilinirken Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, X hesabından bir paylaşım yaptı. Öztel, kirli havanın vücuda etkilerini yazdı.

Hava kirliliği vücutta olumsuz etkilere yol açıyor.

Kirli havaya maruz kalmak sağlığı ciddi şekilde etkiliyor. Hava kirliliği artık yalnız çevresel bir soun değil, sağlığı doğrudan tehdit eden bir halk sağlığı problemi oldu. Artan sanayileşme, araç trafiği, yeşil alanların yok edilmesi havanın kirlenmesine neden oluyor. Peki, hava kirliliğinin vücuda etkilerini biliyor muydunuz?

Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel, hava kirliliğinin vücuda etkilerini açıkladı.

Hüseyin Öztel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

'Hava kalitesinin düşük olması, solunum, kan dolaşımı ve beyne verdiği hasar dışında, cildi erken yaşlandırıyor. 

PM 2.5 diye bilinen (bu ve daha küçük partiküller) cilt elastikliğini azaltıyor. 

Bünyesi uzun süre maruz kalanlar, egzama ve kronik hassasiyet bile geliştirebiliyor.

Büyük şehirlerde ve ilçelerde temiz havanın ne olduğunu unuttuk. Enerji veren tertemiz hava. 'Memlekete gitmek' diye bir şey de pek kalmadı, sınırlı. Oralarda fark ederdik.  

Yılın önemli kısmı kirli havada yaşıyoruz.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
