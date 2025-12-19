2026'ya Damga Vuracak Flört Trendi Yapay Zekayla Geliyor: Yapay Zekayla Belirsiz İlişki

Araştırmaya katılan İngiltere merkezli kullanıcıların yüzde 41’i, partnerlerinin bir yapay zekâyla duygusal yakınlık kurmasını sorun olarak görmediğini ifade etti. Buna karşılık yüzde 43’lük kesim bu durumdan rahatsız olacağını belirtirken, yüzde 16’sı ise söz konusu ilişkiyi “duygusal aldatma” olarak tanımladı.

Flört uzmanı Claire Renier’e göre yapay zekâ, belirsizlik ve duygusal yorgunluğun hâkim olduğu flört ortamında insanlara güven ve eşlik hissi sunuyor. Renier, bu tür ilişkilerin henüz çok yeni olduğuna dikkat çekerek, birçok çiftin yapay zekânın ilişkilerindeki yerini nasıl konumlandıracağını hâlâ öğrenme aşamasında olduğunu vurguluyor.