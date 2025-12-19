2026'ya Damga Vuracak Flört Trendi Yapay Zekayla Geliyor: Yapay Zekayla Belirsiz İlişki
Dijital çağın flört literatürüne bir kavram daha girdi. “Yapay zekâyla belirsiz ilişki”, insanların sohbet botlarıyla duygusal yakınlık kurmaya başladığı yeni bir ilişki biçimini tanımlıyor.
Aşk zaten her dönem zorluydu; ancak dijitalleşmeyle birlikte karmaşıklaşan flört dili, ilişkilerdeki belirsizliği daha da derinleştiriyor. “Cloaking”, “shrekking” ve “pocketing” gibi terimler, dönüşen ilişki pratiklerini anlatmak için sözlüğe eklenirken, 2026’ya doğru yapay zekânın günlük yaşama daha fazla entegre olmasıyla yeni bir başlık öne çıkıyor: AI situationship, yani yapay zekâyla kurulan muğlak duygusal bağlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu trend flört trendini yeniden şekillendirebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka ile flört konusunda partnerlerin farklı yaklaşımları var.
Uzmanlar yapay zeka ve gerçek ayrımı için uyarılarda bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın