Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli Hakkında Çıkan Fenerbahçe İddialarına Yanıt Verdi
İtalyan basınında, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Volley’in başantrenörü Daniele Santarelli’nin Fenerbahçe Medicana’dan teklif aldığı öne sürülmüştü. Santarelli, söz konusu iddialara açıklık getirerek söylentileri net bir dille yalanladı ve tartışmalara sert bir yanıtla son verdi.
İtalyan basınının iddiası gündeme bomba gibi düştü.
"Bunlar büyük yalanlar"
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
