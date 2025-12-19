onedio
Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli Hakkında Çıkan Fenerbahçe İddialarına Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.12.2025 - 20:12

İtalyan basınında, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Volley’in başantrenörü Daniele Santarelli’nin Fenerbahçe Medicana’dan teklif aldığı öne sürülmüştü. Santarelli, söz konusu iddialara açıklık getirerek söylentileri net bir dille yalanladı ve tartışmalara sert bir yanıtla son verdi.

İtalyan basınının iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ile ilgili İtalya'da yer alan haberlerde Fenerbahçe'ye gidebileceği yazılmıştı. Ülkemizde de gündem olan habere Santarelli'nin yanıtı sert oldu.

"Bunlar büyük yalanlar"

İddiaları reddeden Santarelli, 'Bunlar büyük yalanlar ve her zamanki gibi dedikodular çabuk yayılıyor. Böyle bir durumu gündeme getirmek, hiç gerek yokken ortamı gerginleştirmek anlamına gelir. Türkiye seyahatini uzun zaman önce planlamıştım. Kulüpler Dünya Kupası'nın sonucuna bakılmaksızın iki günümüz boş olduğu için, milli takım oyuncularını izlemeye, Türk federasyonu ile görüşmeye, antrenörlerle tanışmaya ve antrenman yapacağımız spor salonlarını görmeye gittim. Bazı şeyler çevrimiçi olarak yapılabilir, ama burada durum çok farklı: Diğer antrenörlerle üç saat süren toplantılarda bir araya geldim ve çeşitli konuları masaya yatırdık.' dedi.

