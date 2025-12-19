Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli Hakkında Çıkan Fenerbahçe İddialarına Yanıt Verdi

İddiaları reddeden Santarelli, 'Bunlar büyük yalanlar ve her zamanki gibi dedikodular çabuk yayılıyor. Böyle bir durumu gündeme getirmek, hiç gerek yokken ortamı gerginleştirmek anlamına gelir. Türkiye seyahatini uzun zaman önce planlamıştım. Kulüpler Dünya Kupası'nın sonucuna bakılmaksızın iki günümüz boş olduğu için, milli takım oyuncularını izlemeye, Türk federasyonu ile görüşmeye, antrenörlerle tanışmaya ve antrenman yapacağımız spor salonlarını görmeye gittim. Bazı şeyler çevrimiçi olarak yapılabilir, ama burada durum çok farklı: Diğer antrenörlerle üç saat süren toplantılarda bir araya geldim ve çeşitli konuları masaya yatırdık.' dedi.