Guardian, Yaptığı Oylama Sonucunda 2025'in En İyi 100 Futbolcusunu Açıkladı
İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, dünyanın en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Listede milli oyuncular Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen de kendine yer buldu.
“2025 dünyanın en iyi 100 erkek futbolcusu” listesi; spor yazarları, eski futbolcular ve teknik adamlardan oluşan 219 kişilik bir jüri tarafından hazırlandı. Jüride dikkat çeken isimlerden biri de Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan oldu.
Sıralamanın zirvesinde ise geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla dikkat çekici bir performans sergileyen Ousmane Dembélé yer aldı. 28 yaşındaki Fransız yıldız, sezonu Ballon d’Or ve FIFA tarafından verilen Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödüllerini kazanarak kapatmıştı.
İşte listede öne çıkan isimler…
Listenin zirvesinde Dembele var.
Listenin iki numarasında Lamine Yamal var.
3.sırada ise PSG'nin diğer yıldızı Vitinha var.
İlk 10'daki diğer isimler ise şöyle:
Lionel Messi, listede kendine 34.sırada yer bulabildi.
Ronaldo ise listede 51.sırada yer aldı.
Bizim Çocuklar'dan Hakan Çalhanoğlu 52. sırayı alarak milli takımımızdaki en yüksek dereceyi aldı.
Milli yıldızımız Arda Güler 71.sırada...
Juventus'u sırtlamaya başlayan Kenan da 89.sıradan listeye giriş yaptı.
