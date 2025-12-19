onedio
Guardian, Yaptığı Oylama Sonucunda 2025'in En İyi 100 Futbolcusunu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.12.2025 - 18:52

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, dünyanın en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Listede milli oyuncular Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen de kendine yer buldu.

“2025 dünyanın en iyi 100 erkek futbolcusu” listesi; spor yazarları, eski futbolcular ve teknik adamlardan oluşan 219 kişilik bir jüri tarafından hazırlandı. Jüride dikkat çeken isimlerden biri de Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan oldu.

Sıralamanın zirvesinde ise geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla dikkat çekici bir performans sergileyen Ousmane Dembélé yer aldı. 28 yaşındaki Fransız yıldız, sezonu Ballon d’Or ve FIFA tarafından verilen Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödüllerini kazanarak kapatmıştı.

İşte listede öne çıkan isimler…

Dembélé, kariyerinin büyük bölümünde istikrarsız bir yetenek olarak görülürken, PSG’de Luis Enrique yönetiminde 9 numaraya dönüştü ve patlama yaptı. Geçen sezon 35 gol atan Fransız yıldız, Ballon d’Or’u kazanarak hem kariyerinin hem de listenin zirvesine çıktı.

Henüz 18 yaşındaki Lamine Yamal, üzerindeki baskıyı sorun etmiyor; aksine beklentileri karşılamak için elinden geleni yapıyor. Büyük hedeflerini açıkça dile getiren genç yıldız, özgüveni ve karakteriyle dikkat çekerken bu tavır hem tartışma yaratıyor hem de onu özel kılan unsurların başında geliyor.

Vitinha, dört yıl içinde Wolves’tan gönderilen bir oyuncudan Şampiyonlar Ligi kazanan ve PSG orta sahasının liderine dönüştü. Marco Verratti ve Luka Modrić ile kıyaslanan Portekizli, performansıyla küresel saygınlık kazanıp Ballon d’Or adayları arasında anılmaya başladı.

İlk 10'daki diğer isimler ise şöyle:

4 – Kylian Mbappe

5 – Harry Kane

6 – Erling Haaland

7 – Achraf Hakimi

8 – Raphinha

9 – Mohamed Salah

10 – Pedri

38 yaşına girdiği 2025 sezonunda listede 34. sırada yer alan Messi, bunu adına değil performansına borçlu. Inter Miami’nin oyununu sırtlayan Arjantinli yıldız, 49 maçta 43 gol ve 26 asistle ikinci kez MLS MVP seçildi ve şampiyonluk yaşadı. Rekabet seviyesi geçmişe göre daha düşük olsa da, Arjantin Milli Takımı’ndaki performansı hâlâ en üst düzeyde oynayabildiğini gösteriyor.

40 yaşındaki Ronaldo, listede alt sıralara gerilese de 2012’den bu yana her yıl yer almayı sürdürüyor. Al-Nassr’da artık her maçta oynamasa da Suudi Pro Ligi’ni yine gol kralı olarak tamamladı; akrobatik gollerine devam etti. Kulüp düzeyinde daha kontrollü kullanılan Ronaldo, Portekiz formasıyla ise sekiz gol atıp Uluslar Ligi zaferi yaşadı ve Dünya Kupası’na da hazır durumda.

Yaz aylarında Inter’den ayrılabileceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu, yaşanan kısa süreli gerilimin ardından takımda kaldı ve sezon başıyla birlikte yeniden Inter orta sahasının beyni oldu. Pas dağılımı, golleri ve duran toplardaki etkinliğiyle öne çıkan milli futbolcu, kasım sonu itibarıyla Serie A’nın gol krallığında zirveye çıktı. Ekim ayında milli takım formasıyla 100. maçına ulaşan ve kaptanlığı sürdüren Çalhanoğlu, üst üste üçüncü kez listede yer aldı.

Listede yer alan üç Türk milli futbolcudan biri olan Arda Güler, son iki sezonda Real Madrid’de düzenli forma şansı buldu ve yaz aylarında Carlo Ancelotti’nin yerine göreve gelen Xabi Alonso’nun yönetiminde gelişimini sürdürdü. 20 yaşındaki Arda, özellikle iki hat arasındaki dar alanlarda etkili oyunuyla öne çıkarken, Alonso tarafından Guti ve Mesut Özil ile kıyaslanıyor. Türkiye, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın liderliğinde mart ayındaki Avrupa play-off’larını geçerek 2002’den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmayı hedefliyor.

Kenan Yıldız’ın Juventus için ne kadar kritik hale geldiği, sözleşme yenileme görüşmelerindeki gecikmenin bile manşet olmasıyla görülüyor. 2029’a kadar kontratı bulunsa da, Inter ve Dortmund maçlarındaki üst düzey performansları kulübün geleceğini onun etrafında kurmak istemesini sağlıyor. Son dönemdeki teknik direktör değişikliklerine rağmen yeni hoca Luciano Spalletti, Yıldız’ı oyunu bozan, fark yaratan bir oyuncu olarak görüyor.

