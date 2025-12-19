Guardian, Yaptığı Oylama Sonucunda 2025'in En İyi 100 Futbolcusunu Açıkladı

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, dünyanın en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Listede milli oyuncular Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen de kendine yer buldu.

“2025 dünyanın en iyi 100 erkek futbolcusu” listesi; spor yazarları, eski futbolcular ve teknik adamlardan oluşan 219 kişilik bir jüri tarafından hazırlandı. Jüride dikkat çeken isimlerden biri de Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan oldu.

Sıralamanın zirvesinde ise geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla dikkat çekici bir performans sergileyen Ousmane Dembélé yer aldı. 28 yaşındaki Fransız yıldız, sezonu Ballon d’Or ve FIFA tarafından verilen Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödüllerini kazanarak kapatmıştı.

İşte listede öne çıkan isimler…