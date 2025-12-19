Bahis Soruşturmasında Ağır Darbe Alan Yeni Malatyaspor Küme Düşürüldü
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Yeni Malatyaspor hakkında küme düşürme kararı aldı. Bahis soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcusuna ceza verilen Malatya ekibi, bu süreçte karşılaşmalara çıkamayınca 3. Lig’e düşürüldü. Yeni Malatyaspor'un bu eylemi daha önce de yapması talimatlar gereği düşürülmesini sağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçlara çıkmadıkları için küme düşürüldüler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçlara çıkmadıkları için hükmen mağlup sayılmışlardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Malatyaspor u batırdılar isim değiştirip Yeni Malatyaspor olarak geldiler onu da batırdılar yakında isim değiştirip Yepisyeni Malatyaspor olarak çıkarlar yin... Devamını Gör