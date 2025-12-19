Bahis Soruşturmasında Ağır Darbe Alan Yeni Malatyaspor Küme Düşürüldü

2.Lig’de bu sezon yalnızca iki beraberlikle puan alabilen Yeni Malatyaspor, FIFA’dan gelen puan silme cezalarının da etkisiyle eksi 43 puanla ligin son sırasında yer aldı. Bir dönem Türk futbolunda istikrarlı bir çıkış yakalayan kulüp, son yıllarda peş peşe yaşanan sportif ve idari sorunlar nedeniyle ciddi bir gerileme sürecine girdi.

Yeni Malatyaspor, 2017’de Süper Lig’de ilk kez yer alarak dikkat çeken bir başarıya imza atmış, 2019’da Avrupa Ligi ön elemesine katılarak tarihinin zirve noktalarından birini yaşamıştı. Ancak bu dönem kalıcı olmadı; 2022’de Süper Lig’den düşen sarı-siyahlılar, 2025’te 1. Lig’e veda etti. 2026 sezonunda ise 2. Lig’de mücadele ederken, sezon tamamlanmadan alınan disiplin kararıyla bir alt lige düşürüldü.