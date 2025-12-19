onedio
Bahis Soruşturmasında Ağır Darbe Alan Yeni Malatyaspor Küme Düşürüldü

Hakan Karakoca
19.12.2025
19.12.2025 - 17:59

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Yeni Malatyaspor hakkında küme düşürme kararı aldı. Bahis soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcusuna ceza verilen Malatya ekibi, bu süreçte karşılaşmalara çıkamayınca 3. Lig’e düşürüldü. Yeni Malatyaspor'un bu eylemi daha önce de yapması talimatlar gereği düşürülmesini sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı futbolda bahis soruşturması kapsamında birçok futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Yeni Malatyaspor, küme düşürüldü. Cezalar nedeniyle kadro oluşturmakta güçlük çeken Malatya temsilcisi, arka arkaya maçlara çıkamaması sonucu 3. Lig’e gönderildi.

TFF’nin açıklamasında, 13 Aralık 2025’te oynanması planlanan Granny’s Waffles Kırklarelispor karşılaşmasına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3-0 hükmen mağlup sayıldığı belirtildi.

Kulüpte yaşanan ciddi mali sorunlar ve bahis soruşturması kapsamında futbolcuların aldığı cezalar nedeniyle Malatya temsilcisinin aynı sezon içinde ikinci kez sahaya çıkmadığı vurgulandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu durumun tekrarlanması üzerine Yeni Malatyaspor’un Nesine 3. Lig’e düşürülmesine karar verdi.

Kulüp daha önce de Adanaspor ve Isparta 32 SK maçlarında da hükmen mağlup sayılmıştı.

2.Lig’de bu sezon yalnızca iki beraberlikle puan alabilen Yeni Malatyaspor, FIFA’dan gelen puan silme cezalarının da etkisiyle eksi 43 puanla ligin son sırasında yer aldı. Bir dönem Türk futbolunda istikrarlı bir çıkış yakalayan kulüp, son yıllarda peş peşe yaşanan sportif ve idari sorunlar nedeniyle ciddi bir gerileme sürecine girdi.

Yeni Malatyaspor, 2017’de Süper Lig’de ilk kez yer alarak dikkat çeken bir başarıya imza atmış, 2019’da Avrupa Ligi ön elemesine katılarak tarihinin zirve noktalarından birini yaşamıştı. Ancak bu dönem kalıcı olmadı; 2022’de Süper Lig’den düşen sarı-siyahlılar, 2025’te 1. Lig’e veda etti. 2026 sezonunda ise 2. Lig’de mücadele ederken, sezon tamamlanmadan alınan disiplin kararıyla bir alt lige düşürüldü.

