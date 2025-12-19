Houston Rockets'tan Alperen Şengün'e İlginç Yasak: Yaparsa Sözleşmesi Feshedilecek

NBA’de tüm oyuncular için geçerli olan Standart Oyuncu Sözleşmesi (Uniform Player Contract), sporcuların özel yaşamlarına ilişkin pek çok faaliyeti sıkı biçimde sınırlandırıyor. Alperen Şengün’ün imzaladığı kontratta yer alan ve “Tehlikeli Aktiviteler” başlığını taşıyan 12. madde, kulübün yazılı izni olmadan motosiklet ve moped kullanımını açık ve kesin bir şekilde yasaklıyor.

Bu düzenleme uyarınca Alperen Şengün’ün Amerika Birleşik Devletleri’nde motosiklet üzerinde görüntülenmesi ya da bu tür bir araçla kazaya karışması halinde, Houston Rockets yönetimi yıldız oyuncuya yönelik yaptırım uygulama yetkisine sahip. Söz konusu yaptırımlar, para cezasından sözleşmenin tek taraflı feshedilmesine kadar uzanabilecek geniş bir çerçeveyi kapsıyor.