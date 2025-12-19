Houston Rockets'tan Alperen Şengün'e İlginç Yasak: Yaparsa Sözleşmesi Feshedilecek
Houston Rockets formasıyla ortaya koyduğu performans sayesinde sezonun MVP adayları arasında anılan milli basketbolcu Alperen Şengün’ün, özel yaşamına ilişkin bir davranışı gerekçe gösterilerek kulübüyle olan sözleşmesinin tek taraflı olarak sona erdirilme riskiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.
Alperen'e motosiklet uyarısı geldi.
Bu hareketin tekrarı olursa sözleşmesi feshedilebilir.
Houston bir dizi hakka sahip olacak.
