Houston Rockets'tan Alperen Şengün'e İlginç Yasak: Yaparsa Sözleşmesi Feshedilecek

Hakan Karakoca
19.12.2025 - 17:29

Houston Rockets formasıyla ortaya koyduğu performans sayesinde sezonun MVP adayları arasında anılan milli basketbolcu Alperen Şengün’ün, özel yaşamına ilişkin bir davranışı gerekçe gösterilerek kulübüyle olan sözleşmesinin tek taraflı olarak sona erdirilme riskiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

Alperen'e motosiklet uyarısı geldi.

Houston Rockets ile 5 yıllık 185 milyon dolarlık rekor bir sözleşmeye imza atarak “Türk spor tarihinin en çok kazanan sporcusu” unvanını elde eden Alperen Şengün’ün, NBA kuralları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde motosiklet kullanması nedeniyle kulübü tarafından uyarıldığı öğrenildi. Günlük yaşamında motosiklet kullanırken görüntülenen milli basketbolcunun, sözleşmesinde yer alan ilgili maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Rockets yönetimi tarafından resmî olarak ikaz edildiği belirtildi.

Bu hareketin tekrarı olursa sözleşmesi feshedilebilir.

NBA’de tüm oyuncular için geçerli olan Standart Oyuncu Sözleşmesi (Uniform Player Contract), sporcuların özel yaşamlarına ilişkin pek çok faaliyeti sıkı biçimde sınırlandırıyor. Alperen Şengün’ün imzaladığı kontratta yer alan ve “Tehlikeli Aktiviteler” başlığını taşıyan 12. madde, kulübün yazılı izni olmadan motosiklet ve moped kullanımını açık ve kesin bir şekilde yasaklıyor.

Bu düzenleme uyarınca Alperen Şengün’ün Amerika Birleşik Devletleri’nde motosiklet üzerinde görüntülenmesi ya da bu tür bir araçla kazaya karışması halinde, Houston Rockets yönetimi yıldız oyuncuya yönelik yaptırım uygulama yetkisine sahip. Söz konusu yaptırımlar, para cezasından sözleşmenin tek taraflı feshedilmesine kadar uzanabilecek geniş bir çerçeveyi kapsıyor.

Houston bir dizi hakka sahip olacak.

Sözleşmenin Feshi: Kulüp, oyuncunun 5 yıllık 185 milyon dolarlık kontratını tek taraflı ve herhangi bir tazminat ödemeksizin sona erdirme yetkisine sahip olabilir.

Maaş Ödemelerinin Durdurulması: Olası bir sakatlık halinde, sözleşme kapsamında yapılması gereken tüm maaş ve prim ödemeleri askıya alınabilir.

Sigorta Dışında Kalma Riski: Motosiklet kazası nedeniyle oluşabilecek ve milyonlarca doları bulabilecek tedavi masrafları, sigorta kapsamı dışında bırakılarak doğrudan oyuncunun sorumluluğuna yüklenebilir.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
