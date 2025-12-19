Gram Altın mı Almalıyım Altın Sertifikası mı Diye Düşünenlere Ünlü Ekonomistten Uyarı!

Yatırımcıya kazandırmasıyla bilinen altın bu nedenle 'güvenli liman' ismiyle anılıyor. 2025 yılında yeni rekorlara imza atan altın, 1 yılda yüzde 60'tan fazla kazanç sağladı. Gram altın yıl içinde 6 bin TL'ye merdiven dayarken çeyrek altın ise 10 bin TL'ye ulaştı. Yükselen altın fiyatları karşısında vatandaşlar gümüş gibi alternatiflere yöneldi. Ancak altından vazgeçmeyenler ise Borsa İstanbul'da işlem gören ALTINS1 isimli altın sertifikasında çareyi buldu.

Ünlü ekonomist Emrah Lafçı, 'Ben şu an altın alacak olsam, ALTINS1 yerine gram altın alırım' diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.