Gram Altın mı Almalıyım Altın Sertifikası mı Diye Düşünenlere Ünlü Ekonomistten Uyarı!

Dilara Şimşek
19.12.2025 - 20:52

Altın sertifikası 2022 yılından bu yana vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Fiziki altın ile altın sertifikası fiyatı arasında ciddi fark bulunuyor. 'Hangi altını almalıyım? Gram altın mı altın sertifikası mı almalıyım?' diye düşünen yatırımcıya ünlü ekonomist Emrah Lafçı’dan uyarı geldi. Lafçı, “Garip bir durum var” diyerek “Bu iş tersine döndüğünde çok ciddi zararlar ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Altın sertifikası nedir?

Yatırımcıya kazandırmasıyla bilinen altın bu nedenle 'güvenli liman' ismiyle anılıyor. 2025 yılında yeni rekorlara imza atan altın, 1 yılda yüzde 60'tan fazla kazanç sağladı. Gram altın yıl içinde 6 bin TL'ye merdiven dayarken çeyrek altın ise 10 bin TL'ye ulaştı. Yükselen altın fiyatları karşısında vatandaşlar gümüş gibi alternatiflere yöneldi. Ancak altından vazgeçmeyenler ise Borsa İstanbul'da işlem gören ALTINS1 isimli altın sertifikasında çareyi buldu. 

Ünlü ekonomist Emrah Lafçı, 'Ben şu an altın alacak olsam, ALTINS1 yerine gram altın alırım' diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Lafçı, gram altın ve altın sertifikasını karşılaştırdı; çeşitli değerlendirmelerde bulundu. 'Bazen gram altının fiyatı yüzde 3 düşerken, ALTINS1’in fiyatı aynı gün yüzde 7 düşebiliyor. Yatırımcıların buna da hazırlıklı olması gerekir' diyen Lafçı, şu uyarıda bulundu.

'Muazzam açıklık var. Yüzde 45… 1 gram altın 6 bin TL ise, 1 Altın Sertifikası’nın da yaklaşık 60 TL civarında olması gerekir.

Bakıyoruz 90 lira civarında geliyor. Aslı 60 TL’yken türevi 90 liraysa orada bir anomali vardır. Marjın açık olduğunu düşünüyorum. Piyasa çılgınlıkları zaman zaman olur. Terse döndüğünde ise çok ciddi zarar yaratabilir. Altın yatırımcısının kaybetme riskini almaması için o tarafta yer alamaması lazım. Hızlı yükselişte o trene binmek isteyen insanlar alım satımı kolay olduğu için o trene biniyorlar. Bu piyasada arz ve talebe göre belirleniyor fiyat. Biraz talep artınca anormal yerlere gidiyor. Düşen zamanlarda da daha hızlı düştüğünü görüyoruz.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ben yarım gram alabiliyorum ancak