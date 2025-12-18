onedio
ATM'ler İçin Yeni Dönem Başlıyor: Şube İçi ve Şube Dışı Ayrımı Olacak

ATM'ler İçin Yeni Dönem Başlıyor: Şube İçi ve Şube Dışı Ayrımı Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.12.2025 - 22:21

Uygulamayla birlikte şube içi ATM’lerde günlük para çekme ve yatırma limitlerinin daha yüksek tutulması, şube dışı ATM’lerde ise güvenlik ve operasyonel gerekçelerle daha düşük limitler uygulanması bekleniyor. Bankalar, yeni düzenlemeyle nakit yönetimini daha kontrollü hale getirmeyi ve yoğun kullanılan noktalardaki riskleri azaltmayı hedefliyor.

ATM dışına düşük, ATM içine yüksek limit verilecek.

ATM dışına düşük, ATM içine yüksek limit verilecek.

Bankalar, artan nakit talebi ve operasyonel maliyetler nedeniyle ATM uygulamalarında kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Son dönemde 20, 50 ve 100 TL gibi düşük kupürlü banknotları fiilen devre dışı bırakan, bu banknotlara ayrılan kasetleri 200 TL’lik paralar için yeniden düzenleyen özel bankalar, komisyonsuz para çekme limitlerini sınırlayarak talebi kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

1 Ocak 2026’dan itibaren ise ATM’ler, bulundukları konuma göre “şube içi” ve “şube dışı” olarak ayrılacak. Banka şubeleriyle bitişik çalışan ATM’lerde günlük para çekme ve yatırma limitleri mevcut seviyelerin beş katına kadar çıkarılacak. Buna karşılık cadde, AVM ve benzeri alanlarda yer alan şube dışı ATM’lerde daha düşük limitler uygulanacak. Yeni sistemle bankalar, yüksek tutarlı nakit işlemlerini şube içi ATM’lerde yoğunlaştırmayı ve nakit yönetimini daha kontrollü hale getirmeyi hedefliyor.

Dış alandaki ATM'lerde limit artışı sınırlı olacak.

Dış alandaki ATM'lerde limit artışı sınırlı olacak.

Pek çok banka, gün içinde ücret alınmadan yapılabilecek para çekme işlemlerini 10 bin ile 15 bin TL aralığında tutmaya devam ederken, yeni banknot basımına yönelik beklentilerin ortadan kalkması ATM kullanım alışkanlıklarında köklü bir dönüşümün önünü açıyor. Bu kapsamda, banka şubeleri içinde bulunan ATM’lerde günlük para çekme üst sınırının 2026 itibarıyla özel bankalarda 50 bin TL’nin üzerine çıkması öngörülüyor. Şube dışı, cadde ve AVM gibi noktalarda hizmet veren ATM’lerde ise mevcut limitlerin yalnızca sınırlı ölçüde artırılması planlanıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Mr Logical

"ATM dışına düşük, ATM içine yüksek limit verilecek." Zaten ATM içinden çekebiliyorsan, kasayı açtıktan sonra limit sensin...