ATM'ler İçin Yeni Dönem Başlıyor: Şube İçi ve Şube Dışı Ayrımı Olacak
Uygulamayla birlikte şube içi ATM’lerde günlük para çekme ve yatırma limitlerinin daha yüksek tutulması, şube dışı ATM’lerde ise güvenlik ve operasyonel gerekçelerle daha düşük limitler uygulanması bekleniyor. Bankalar, yeni düzenlemeyle nakit yönetimini daha kontrollü hale getirmeyi ve yoğun kullanılan noktalardaki riskleri azaltmayı hedefliyor.
ATM dışına düşük, ATM içine yüksek limit verilecek.
Dış alandaki ATM'lerde limit artışı sınırlı olacak.
"ATM dışına düşük, ATM içine yüksek limit verilecek." Zaten ATM içinden çekebiliyorsan, kasayı açtıktan sonra limit sensin...