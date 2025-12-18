ATM'ler İçin Yeni Dönem Başlıyor: Şube İçi ve Şube Dışı Ayrımı Olacak

Bankalar, artan nakit talebi ve operasyonel maliyetler nedeniyle ATM uygulamalarında kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Son dönemde 20, 50 ve 100 TL gibi düşük kupürlü banknotları fiilen devre dışı bırakan, bu banknotlara ayrılan kasetleri 200 TL’lik paralar için yeniden düzenleyen özel bankalar, komisyonsuz para çekme limitlerini sınırlayarak talebi kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

1 Ocak 2026’dan itibaren ise ATM’ler, bulundukları konuma göre “şube içi” ve “şube dışı” olarak ayrılacak. Banka şubeleriyle bitişik çalışan ATM’lerde günlük para çekme ve yatırma limitleri mevcut seviyelerin beş katına kadar çıkarılacak. Buna karşılık cadde, AVM ve benzeri alanlarda yer alan şube dışı ATM’lerde daha düşük limitler uygulanacak. Yeni sistemle bankalar, yüksek tutarlı nakit işlemlerini şube içi ATM’lerde yoğunlaştırmayı ve nakit yönetimini daha kontrollü hale getirmeyi hedefliyor.