Bu Yemeklerden Birini Seç, Sana Bir Gerçek Söyleyelim!

Ah, bu kalbin ne çok sınavdan geçti, değil mi? Her denemenin ardından biraz daha yoruldu, biraz daha kırıldı. Belki de bu yüzden şimdi, etrafındaki herkesi biraz daha şüpheyle bakıyorsun. Her yeni tanıştığın kişiye, her yeni başlangıca, her yeni umuda karşı biraz daha temkinli, biraz daha korumacı. Bu hayat, seni birçok kez hayal kırıklığına uğrattı. Her seferinde biraz daha fazla yaralandın, biraz daha fazla incindin. Ve belki de bu yüzden şimdi, her yeni hayale biraz daha korkarak, biraz daha çekinerek bakıyorsun. Ama unutma, her hayal kırıklığı seni biraz daha güçlü kılar. Her deneme, her başarısızlık, her hayal kırıklığı, seni biraz daha olgunlaştırır, biraz daha bilge yapar. Ve belki de bu yüzden, şimdi, kimseye tam anlamıyla güvenmiyor olabilirsin. Ama bu, senin daha güçlü, daha bilge, daha olgun olduğunu gösterir. Ve belki de bu, senin hayatın en güzel yanıdır.