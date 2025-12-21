onedio
TRT 1 mi, Kanal D mi? 21 Dizili Haftada Zirvede Yer Alan Kanalı Reyting Uzmanı Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.12.2025 - 15:04

2025 yılının sonuna gelirken diziler kadar kanallar arasındaki reyting rekabeti de sürüyor. Kanal D ve TRT 1 arasındaki reyting rekabetinde 14-20 Aralık sonuçları belli oldu. Reyting uzmanı, 21 dizinin yayınlandığı haftada hangi kanalın birinci olduğunu açıkladı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki reyting rekabeti tüm hızıyla sürerken diğer diziler de zirveyi zorluyor.

Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Teşkilat, Kıskanmak, Halef: Köklerin Çağrısı, Kızılcık Şerbeti de zirve yarışını sürdürüyor. Diziler arasındaki yarışın yanı sıra kanallar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor.

Reyting uzmanı, dizilerin yanı sıra yılın sonuna yaklaşırken 14-20 Aralık haftasında zirvede yer alan kanalı açıkladı.

Bu yıl Kanal D ve TRT 1 arasında geçen yarışta bu hafta zirveye yerleşen kanal, Kanal D oldu. Reyting uzmanı, 'Yılın sonuna 21 diziyle yaklaşılırken, dizi reytinglerinde hafif oranlı dalgalanmalar var. Perşembe akşamı zirve yine bir maçın olurken, Kanal D 43,86 toplam reytingle haftayı yeniden lider tamamladı.' açıklamasında bulundu.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın