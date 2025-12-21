Barış da Aynısını Yapmıştı: MasterChef Altın Kupa'dan Elenen Batuhan'ın Veda Anında Yaptığı Dikkat Çekti!
MasterChef Türkiye Altın Kupa'da elemeler devam ediyor. Kaptanların son kez belli olacağı MasterChef'te yarışmacılar altın önlük için yarışacaklar. 20 Aralık Cumartesi gerçekleşen elemenin ardından son viraja girilen yarışmada geceye damga vuran Batuhan'ın elenmesi oldu. Yarışmadan elenen Batuhan'ın kimseye sarılmaması dikkat çekti.
MasterChef Altın Kupa'da dün akşam elenen isimler Batuhan ve Eda oldu.
Yeni gelişmelerin yaşanacağı MasterChef Altın Kupa'nın dün akşamki bölümüne Batuhan damga vurdu.
