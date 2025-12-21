onedio
Barış da Aynısını Yapmıştı: MasterChef Altın Kupa'dan Elenen Batuhan'ın Veda Anında Yaptığı Dikkat Çekti!

Barış da Aynısını Yapmıştı: MasterChef Altın Kupa'dan Elenen Batuhan'ın Veda Anında Yaptığı Dikkat Çekti!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.12.2025 - 14:02

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da elemeler devam ediyor. Kaptanların son kez belli olacağı MasterChef'te yarışmacılar altın önlük için yarışacaklar. 20 Aralık Cumartesi gerçekleşen elemenin ardından son viraja girilen yarışmada geceye damga vuran Batuhan'ın elenmesi oldu. Yarışmadan elenen Batuhan'ın kimseye sarılmaması dikkat çekti.

MasterChef Altın Kupa'da dün akşam elenen isimler Batuhan ve Eda oldu.

MasterChef Altın Kupa'da dün akşam elenen isimler Batuhan ve Eda oldu.

İki yarışmacının birden elendiği MasterChef'te bu hafta son kez kaptanlar belli oluyor. Daha sonra ise yarışmacılar altın önlük için yarışacak ve şampiyon belli olacak.

Yeni gelişmelerin yaşanacağı MasterChef Altın Kupa'nın dün akşamki bölümüne Batuhan damga vurdu.

Yeni gelişmelerin yaşanacağı MasterChef Altın Kupa'nın dün akşamki bölümüne Batuhan damga vurdu.

Eleme haberini almasının ardından yalnızca birkaç kişiyle vedalaşan Barış'ın ardından, Batuhan'ın vedası da gündem oldu. Batuhan, elenmesinin ardından hiç kimseyle vedalaşmadı. Görüşürüz diyerek aralarından ayrıldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
