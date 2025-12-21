Mazzini ve Garibaldi’den Selanik ve İstanbul’a: İttihatçılığın Genç İtalyan Kökleri

“Genç” ile kastedilen sadece yaş değil; Fransız İhtilali’nin özgürlük, eşitlik, kardeşlik prensiplerine bağlılık ve imparatorluğun eski düzenine karşı yeni bir siyaset projesiydi. Paris, Cenevre, Roma hattındaki tartışmaları takip eden Osmanlı aydınları, kendilerini bu Avrupa “gençleri” arasına yazdılar.

Bu tarihsel “gençlik–siyaset” bağının Türkiye’deki devamını, Cumhuriyet döneminde çok somut iki yerde görüyoruz:

Nutuk’un sonunda yer alan Gençliğe Hitabe bunun en açık örneği. Atatürk, 1927’deki o meşhur konuşmasını “Türk gençliğine” hitap ederek bitirir ve Cumhuriyet’i açıkça gençlere emanet eder. İlk bakışta bu, “ülkenin geleceği gençlerdir” türü genel bir iyimserlik gibi görünebilir. Fakat metne yakından bakınca, “gençlik” kavramının aslında belirli bir siyasal kümeyi işaret ettiği anlaşılıyor.

Metni yorumlayan araştırmacılar, Atatürk’ün gençlik kavramını şekillendirirken, öğrencilik ve devlet adamlığı yıllarında yoğun biçimde etkilendiği Fransız İhtilali geleneğini arkaya aldığını hatırlatıyor. Fransızca “jeune” (genç) kelimesi, 19. yüzyıl boyunca sadece yaşça gençleri değil, özgürlük–eşitlik–kardeşlik ideallerini benimseyen devrimci–milliyetçi aktivistleri tanımlamak için kullanılmıştı. “Jeunes Turcs/Jön Türkler” tabiri de zaten buradan geliyor.

Bu çerçevede bakınca, Atatürk’ün “Türk Gençliği” derken kastettiği yalnızca nüfusun 15–25 yaş arası kesimi değildir. Cumhuriyet’in temel ilkelerine, ulusal bağımsızlığa ve milli egemenliğe adanmış kadrolar kastedilir. Yani “gençlik” sözcüğü, yaş kadar siyasi aidiyet ve milliyetçilik anlamı taşır. “Genç demek milliyetçi demek” ifadesi, tam da bu tarihsel bağlamda yerine oturur: Gençlik, Cumhuriyet tasavvurunda ulusun hem vicdanı hem de militan muhafızıdır.

Bu siyasal kodun kurumsal karşılığını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında görüyoruz. 19 Mayıs, bir yandan Millî Mücadele’nin başlangıcını simgelerken, diğer yandan Cumhuriyet’in geleceğini yine “gençlik” kavramı üzerinden yeniden kurar. Her 19 Mayıs’ta sahneye çıkan törenler, spor gösterileri ve beden terbiyesi vurgusu, genç bedeni yalnızca sağlıklı değil, aynı zamanda disiplinli, kolektif ve milli hedeflere koşullandırılmış bir beden olarak kurgular. Böylece “genç”, hem ideolojik hem bedensel bir seferberlik nesnesi hâline gelir.

Kısacası “Genç Osmanlılar”, “Genç Türkler”, 19 Mayıs ve Gençliğe Hitabe, kopuk epizotlar değil; aynı uzun hikâyenin farklı sahneleridir. Ve bu hikâyede, gençlik fikrini İttihatçılara ilk ilham eden, hatta “Jön Türk” adının benimsenmesinde de doğrudan etkili olanların, Mazzini gibi İtalyan milliyetçileri olduğunu unutmamak gerekir. Kıtanın dört bir yanındaki bu İtalyan “gençlerinden” çok şey alındı; şimdi bu etkilerin ayrıntılarına yakından bakmanın tam zamanı.