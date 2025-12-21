onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
“AHA-BHA ile Kuru Cilt Anlaşabilir mi?” Diyenler İçin Doğru Kullanım Tavsiyeleri Veriyoruz!

etiket “AHA-BHA ile Kuru Cilt Anlaşabilir mi?” Diyenler İçin Doğru Kullanım Tavsiyeleri Veriyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 15:01

Kuru cildi olanlar için bakım ürünleri kullanmak zor bir konu. Çünkü kuru cilde öyle her şey kullanılamıyor. Yanlış ürün ya da yanlış kullanım sonucunda ciltte hassasiyet görülebiliyor. Bunu engellemek için doğru şekilde kullanmak önemli. Peki AHA-BHA asitleri kuru ciltte nasıl kullanılır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cildin sağlam değilse dikkatli olmalısın!

Kuru cildin var ve cildinin sağlam bir altyapısı yoksa o zaman hemen AHA-BHA kullanma deriz. Yani bunları kullanmadan önce birkaç hafta cildini güzelce nemlendirmen ve yumuşak temizleyicilerle cildini toparlaman gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ise rahat şekilde cildine uygulayabilirsin.

BHA'yı tüm yüzüne uygulamana gerek yok.

BHA asidini cildine uygularken her yere yaymana çok da gerek yok. Çünkü bu asidin amacı siyah noktaları gidermek. O yüzden yüzünde pürüzlü bölgeler neresiyse oralara uygulaman daha doğru olur. Bu sayede tüm yüzünü BHA asidine boğmamış olursun.

Kullanım sıklığı da önemli.

Asitler günlük kullanıma pek uygun değil. Hele kuru bir cildin varsa her gün kullanman istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bunun için yapman gereken AHA-BHA asitlerini haftada 1-2 kere kullanmak. Önceleri haftada 1 ile başlayıp daha sonra 2'ye çıkarabilirsin mesela.

Yüzdelere bakarak tercih etmek gerek.

AHA ve BHA asitlerini alırken içeriğindeki yüzdeliklere bakmak gerekiyor. Yüksek yüzdelerin hızlı sonuç vereceğini düşünebilirsin ama gerçek pek öyle değil. Yüzdeler yükseldikçe cilde zarar verme ihtimali de artar. 

Nemli cilde mi uygulamak gerek?

Bu, kuru ciltler için her zaman doğru değil. Çünkü asitleri nemli cilde uyguladığında asitler daha çok cilde nüfuz eder. Kuru cilt zaten hassas olduğu için daha da hassaslaşabilir. Yani kuru bir cildin varsa AHA ve BHA kullanımını cildini nemlendirmeden, kuru haldeyken yapman daha doğru.

Nemlendirme ise asit kullandıktan sonra olmalı.

Asidi kullanmadan önce nemlendirme yapmıyoruz ama kullandıktan sonra yapmak mecburi. Asitleri kullandıktan sonra ciltteki yağ tabakası inceliyor. Bunu desteklemek için de nemlendirme şart. Hyaluronik asit içeren nemlemdiricileri bu ürünleri kullandıktan sonra tercih edebilirsin.

Retinol ve asitler birlikte kullanılır mı?

Retinol ve AHA-BHA asitlerinin gece birlikte kullanılması pek önerilmiyor. İkisi de cildi zorlayan içeriğe sahip. Kuru cildin varsa bu konuda ekstra dikkatli olman gerekiyor. Yapman gereken basit aslında! Retinol ve AHA ve BHA kullanımlarını farklı gecelere bölmek. 

Peelingle birlikte kullanmanın hiç anlamı yok. 

Kuru cilde fazla müdahaleden kaçınmak gerekiyor. Kuru bir cildin varsa zaten peeling uygulamak pek gerekli değil. Bir de peeling üzerine AHA-BHA eklemek cildini çok yorar. Bunu yaptığında cildinde hassasiyet oluşabilir.

Güneş kremi kullanmadan asit kullanılmaz.

Asitler cildi güneşe karşı çok daha hassas hale getiriyor. O yüzden güneş koruması olmadan dışarı çıkmak çok riskli. Güneş kremi kullanmadığında hem leke görünümü riskin artar hem de cildin daha çok kurur. O yüzden cildini korumak için güneş kremini kullanmadan asit kullanmamalısın.

İlk kullanımda cildin farklı hissedebilir.

Asitle cildin ilk temas ettiğinde cildinin farklı hissetmesi çok normal. Ama hassasiyet oluyorsa o zaman dikkat etmen gerekiyor. Böyle bir durum yaşıyorsan kullanım sıklığını azaltabilir ya da asidi daha düşük olan bir ürün tercih edebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın