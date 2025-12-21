“AHA-BHA ile Kuru Cilt Anlaşabilir mi?” Diyenler İçin Doğru Kullanım Tavsiyeleri Veriyoruz!

Kuru cildin var ve cildinin sağlam bir altyapısı yoksa o zaman hemen AHA-BHA kullanma deriz. Yani bunları kullanmadan önce birkaç hafta cildini güzelce nemlendirmen ve yumuşak temizleyicilerle cildini toparlaman gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ise rahat şekilde cildine uygulayabilirsin.

BHA'yı tüm yüzüne uygulamana gerek yok.

BHA asidini cildine uygularken her yere yaymana çok da gerek yok. Çünkü bu asidin amacı siyah noktaları gidermek. O yüzden yüzünde pürüzlü bölgeler neresiyse oralara uygulaman daha doğru olur. Bu sayede tüm yüzünü BHA asidine boğmamış olursun.

Kullanım sıklığı da önemli.

Asitler günlük kullanıma pek uygun değil. Hele kuru bir cildin varsa her gün kullanman istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bunun için yapman gereken AHA-BHA asitlerini haftada 1-2 kere kullanmak. Önceleri haftada 1 ile başlayıp daha sonra 2'ye çıkarabilirsin mesela.