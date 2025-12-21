“AHA-BHA ile Kuru Cilt Anlaşabilir mi?” Diyenler İçin Doğru Kullanım Tavsiyeleri Veriyoruz!
Kuru cildi olanlar için bakım ürünleri kullanmak zor bir konu. Çünkü kuru cilde öyle her şey kullanılamıyor. Yanlış ürün ya da yanlış kullanım sonucunda ciltte hassasiyet görülebiliyor. Bunu engellemek için doğru şekilde kullanmak önemli. Peki AHA-BHA asitleri kuru ciltte nasıl kullanılır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cildin sağlam değilse dikkatli olmalısın!
Yüzdelere bakarak tercih etmek gerek.
Retinol ve asitler birlikte kullanılır mı?
Güneş kremi kullanmadan asit kullanılmaz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın