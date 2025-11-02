Kasım 2025 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio, Ekim ayında 1.536.000 TL'den satışa sunulmuştu. Clio, Kasım ayında da aynı fiyattan listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Söz konusu fiyatlar 2 Kasım tarihinde alınmıştır.