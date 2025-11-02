onedio
Kasım 2025 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 20:22

Almanya menşeli Opel, ülkemizde özellikle bazı modelleriyle sıklıkla tercih ediliyor. Şehir içi ulaşımda pratik bir kulanım sunan Opel, yeni araç sahibi olmak isteyenlerin radarına giriyor. Otomobil fiyatları, her ay başında güncelleniyor ve fiyatlar resmi sayfalar tarafından paylaşılıyor. Opel, Kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı.

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Kasım 2025 güncel fiyat listesi.

Opel fiyat listesi Kasım 2025

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Ekim ayında 1.376.000 TL'den listelenmişti. Corsa, Kasım ayında ise 1.390.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlar, 2 Kasım tarihinde alınmıştır.

Opel Corsa fiyat listesi Kasım 2025

  • 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.390.000 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.648.000 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.752.000 TL

Corsa Elektrik

  • e-Corsa 100 kW GS 1.849.000 TL

Opel Astra fiyat listesi Kasım 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.148.000 TL

  • Astra Elektrik 115 kW GS 2.384.000 TL

Yeni Opel Frontera fiyat listesi Kasım 2025

  • Hybrid 1.2 145 136 HP Edition 1.883.000 TL

  • Hybrid 1.2 145 136 HP GS 2.052.000 TL

Frontera Elektrik

  • 100 kW GS 1.651.000 TL

Opel Mokka fiyat listesi Kasım 2025

  • 1.2 130 HP Benzin Edition 2.002.000 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.135.000 TL

Opel Grandland fiyat listesi Kasım 2025

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 Edition 2.768.000 TL

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 2.951.000 TL

  • 157 kW GS 3.286.000 TL

