Kasım 2025 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Almanya menşeli Opel, ülkemizde özellikle bazı modelleriyle sıklıkla tercih ediliyor. Şehir içi ulaşımda pratik bir kulanım sunan Opel, yeni araç sahibi olmak isteyenlerin radarına giriyor. Otomobil fiyatları, her ay başında güncelleniyor ve fiyatlar resmi sayfalar tarafından paylaşılıyor. Opel, Kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı.

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Kasım 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak