Kasım 2025 Honda Fiyat Listesi: Civic, Type-R, Jazz, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
02.11.2025 - 20:54

Honda, Kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyatlarını 31 Ekim itibarıyla yayınladı. Japon markası olan Honda, ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle Civic modeliyle beğenilen Honda'nın güncel fiyatları yakından takip ediliyor. 2025'in son aylarında güncel otomobil fiyat listeleri yeni alıcıların radarında.

Peki Honda Civic, CR-V,  ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Kasım 2025 güncel fiyat listesi.

Honda fiyat listesi Kasım 2025

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan Jazz, Kasım ayında 1.730.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda Jazz fiyat listesi Kasım 2025

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.730.000 TL

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 1.875.000 TL

Honda Civic fiyat listesi Kasım 2025

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 2.360.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 2.690.000 TL 

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 2.360.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 2.690.000 TL

Honda Type-R fiyat listesi Kasım 2025

  • 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel 5.490.000 TL

Honda HR-V fiyat listesi Kasım 2025

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.330.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.670.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 2.950.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi Kasım 2025

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 6.150.000 TL

